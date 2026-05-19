Saiba quem apareceu no álbum, mas não foi convocado para a Copa

Dos 18 jogadores que aparecem na ilustração inicial da Panini, empresa italiana que produz o álbum de figurinhas da Copa, apenas 13 foram convocados para o Mundial. Ao todo, cinco atletas ficaram fora da lista final divulgada por Carlo Ancelotti.

O treinador anunciou, nesta segunda-feira (18), os 26 nomes que representarão o Brasil na competição. Antes da convocação oficial, a Panini já havia “adiantado” 18 peças da Seleção Brasileira na sua produção.

Entre os jogadores presentes na ilustração, cinco acabaram fora do Mundial: o goleiro Bento e o atacante João Pedro, por opção técnica, além de Éder Militão, Rodrygo e Estêvão, cortados por lesão.

Por outro lado, 13 atletas convocados não estão entre as figurinhas que compõem o álbum. Entre eles estão Ederson, Weverton, Alex Sandro, Douglas Santos, Ibañez, Léo Pereira, Fabinho, Danilo, Endrick, Igor Thiago e Neymar.

NEYMAR DEVE APARECER EM ATUALIZAÇÃO​

A ausência de Neymar chamou atenção dos torcedores. O atacante esteve presente nas edições do álbum de 2014, 2018 e 2022, mas ficou fora da primeira versão de 2026.

Para suprir a ausência, figurinhas não oficiais do jogador começaram a circular entre colecionadores e fãs. A tendência é que a marca italiana lance novamente uma atualização extra com nomes convocados após o fechamento do álbum.

A expectativa é que o pacote complementar seja disponibilizado após o início do Mundial, repetindo a estratégia utilizada na edição de 2022.