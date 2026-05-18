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Quem é Igor Thiago, convocado pela Seleção Brasileira para a Copa do Mundo 2026

Atacante do Brentford, formado pelo Cruzeiro, foi chamado por Carlo Ancelotti

Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
(Atualizado às 18:07)
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Legenda: Igor Thiago comemora gol pela Seleção Brasileira
Foto: Julio Aguilar / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

O atacante Igor Thiago, de 24 anos, foi uma das surpresas na convocação da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo 2026, anunciada pelo técnico Carlo Ancelotti nesta segunda-feira (18). Revelado pelo Cruzeiro, ele atualmente defende o Brentford, da Inglaterra, onde tem chamado atenção com muitos gols marcados.

Igor Thiago Nascimento Rodrigues nasceu em Gama (DF) em junho de 2001. Ele defendeu o Cruzeiro desde o time sub-20, chegando ao futebol profissional da Raposa na temporada 2020. A principal temporada no time mineiro foi em 2021, quando somou quatro gols marcados e uma assistência em 29 jogos disputados.

O centroavante iniciou a sua trajetória no futebol estrangeiro na temporada 2021/2022, no Ludogorets Razgrad, da Bulgária. Após uma temporada de destaque, com 20 gols, ele foi vendido para o futebol belga, onde também brilhou no Brugge, com 29 gols em uma temporada. Na Inglaterra, pelo Brentford, ele soma 25 gols em 39 jogos nesta temporada.

Igor Thiago já soma dois jogos disputados com a camisa da Seleção Brasileira, contra a França e contra a Croácia. Ele balançou as redes no amistoso contra a Croácia, cobrando um pênalti.

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