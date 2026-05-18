Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Quem é Rayan, convocado pela Seleção Brasileira para a Copa do Mundo 2026

Atacante do Bournemouth, formado pelo Vasco, foi chamado por Carlo Ancelotti.

Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
(Atualizado às 18:40)
Jogada
Legenda: Quem é Rayan, convocado pela Seleção Brasileira para a Copa do Mundo 2026
Foto: Adrian Dennis / AFP

O jovem atacante Rayan, de apenas 19 anos, foi uma das surpresas na convocação da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo 2026, anunciada pelo técnico Carlo Ancelotti nesta segunda-feira (18). Revelado pelo Vasco, ele atualmente defende o Bournemouth, da Inglaterra, onde tem chamado atenção em sua primeira temporada na Europa.

Rayan Vitor Simplício Rocha nasceu no Rio de Janeiro (RJ) em agosto de 2006. Ele defendeu o Vasco desde o time sub-13, chegando ao futebol profissional do cruzmaltino na temporada 2023.

A principal temporada no time carioca foi em 2025, quando somou 20 gols marcados em 57 jogos com a camisa alvinegra.

VEJA VÍDEO DE GOL DE RAYAN

O ponta-direita foi vendido pelo Vasco ao Bournemouth, da Inglaterra, em janeiro de 2026, em uma negociação avaliada em 35 milhões de euros.

A adaptação tem sido rápida ao futebol europeu e o início da passagem é considerado promissor: em 13 jogos disputados, já são cinco gols marcados, além de duas assistências.

Rayan também acumula histórico com as seleções de base. Vestindo a Amarelinha, o atacante já disputou o Mundial Sub-17, em 2023, e o Sul-Americano Sub-20, em 2025.

Pela seleção principal, ele soma um jogo disputado, contra a Croácia. Na ocasião, ele somou 14 minutos em campo, tendo entrado no segundo tempo.

Assuntos Relacionados

Jogada

Convocação de Neymar é suco de Brasil: fé no futuro e decisão emocional

Jogador de 34 anos foi convocado para a quarta Copa do Mundo

Gustavo de Negreiros Há 45 minutos
Foto de Rayan, convocado pela Seleção Brasileira para a Copa do Mundo 2026.

Jogada

Quem é Rayan, convocado pela Seleção Brasileira para a Copa do Mundo 2026

Atacante do Bournemouth, formado pelo Vasco, foi chamado por Carlo Ancelotti.

Daniel Farias Há 54 minutos
Ibañez em ação pelo Al-Ahli

Jogada

Quem é Ibañez, convocado pela Seleção Brasileira para a Copa do Mundo 2026

O zagueiro de 27 anos atua no Al-Ahli, da Arábia Saudita

Alexandre Mota Há 54 minutos
Foto de Igor Thiago comemorando gol pela Seleção Brasileira

Jogada

Quem é Igor Thiago, convocado pela Seleção Brasileira para a Copa do Mundo 2026

Atacante do Brentford, formado pelo Cruzeiro, foi chamado por Carlo Ancelotti

Daniel Farias Há 56 minutos
Atleta Neymar, convocado para a Copa do Mundo de 2026, com camisa da seleção brasileira amarela fazendo pose para câmera.

Jogada

Neymar é confirmado na Copa do Mundo 2026; veja números, títulos e trajetória

Jogador de 34 anos defende o Santos nesta temproada.

Crisneive Silveira Há 57 minutos
Jogador Endrik, o convocado mais novo para a Copa do Mundo de 2026 desde Ronaldo, está em pé, de levimente de costas, no campo de futebol com o uniforme da Seleção Brasileira.

Jogada

Endrick e Rayan são os jogadores mais jovens do Brasil em uma Copa desde Ronaldo em 1994

Jogador de 19 anos entra em seleta lista após convocação de Ancelotti.

Crisneive Silveira Há 58 minutos