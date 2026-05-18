Quem é Rayan, convocado pela Seleção Brasileira para a Copa do Mundo 2026
Atacante do Bournemouth, formado pelo Vasco, foi chamado por Carlo Ancelotti.
O jovem atacante Rayan, de apenas 19 anos, foi uma das surpresas na convocação da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo 2026, anunciada pelo técnico Carlo Ancelotti nesta segunda-feira (18). Revelado pelo Vasco, ele atualmente defende o Bournemouth, da Inglaterra, onde tem chamado atenção em sua primeira temporada na Europa.
Rayan Vitor Simplício Rocha nasceu no Rio de Janeiro (RJ) em agosto de 2006. Ele defendeu o Vasco desde o time sub-13, chegando ao futebol profissional do cruzmaltino na temporada 2023.
A principal temporada no time carioca foi em 2025, quando somou 20 gols marcados em 57 jogos com a camisa alvinegra.
VEJA VÍDEO DE GOL DE RAYAN
O ponta-direita foi vendido pelo Vasco ao Bournemouth, da Inglaterra, em janeiro de 2026, em uma negociação avaliada em 35 milhões de euros.
A adaptação tem sido rápida ao futebol europeu e o início da passagem é considerado promissor: em 13 jogos disputados, já são cinco gols marcados, além de duas assistências.
Rayan também acumula histórico com as seleções de base. Vestindo a Amarelinha, o atacante já disputou o Mundial Sub-17, em 2023, e o Sul-Americano Sub-20, em 2025.
Pela seleção principal, ele soma um jogo disputado, contra a Croácia. Na ocasião, ele somou 14 minutos em campo, tendo entrado no segundo tempo.