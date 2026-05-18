Quem é Ibañez, convocado pela Seleção Brasileira para a Copa do Mundo 2026

O zagueiro Ibañez foi uma das surpresas da convocação da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo de 2026. Com 27 anos, o atleta do Al-Ahli, da Arábia Saudita, foi chamado pelo técnico italiano Carlo Ancelotti para os amistosos contra Croácia e França, encantou a comissão técnica e agora participa do primeiro Mundial da carreira.

Revelado pelo Fluminense, se destacou em 2018 e foi vendido à Atalanta, da Itália, na mesma temporada. No futebol italiano, rapidamente chamou a atenção e chegou ao Roma, onde somou mais de 120 jogos. Em grande fase, escolheu se transferir para o mundo árabe, fechando em 2023 com o Al-Ahli, onde é titular absoluto e destaque.

Em campo, atua como zagueiro e lateral-direito. As principais características são o forte jogo aéreo, a versatilidade de função e também a boa velocidade para um defensor.

Antes do mapeamento de Ancelotti, tinha atuado pela Seleção Brasileira em 2023, sem grande destaque. Assim, é uma opção para a zaga do Brasil na Copa do Mundo.

Copa do Mundo

Vale ressaltar que os convocados do Brasil realizam mais dois amistosos como preparação para a Copa do Mundo. Em 31 de maio, enfrentam o Panamá, no Maracanã, e depois duelam com o Egito em 6 de junho, nos EUA.

No Mundial, o Brasil está no Grupo C junto de Haiti, Escócia e Marrocos. A estreia brasileira será no dia 13 de junho, sábado, diante dos marroquinos, às 19h. O duelo será realizado na cidade de Nova York. A competição será realizada pela primeira vez em três países: Canadá, EUA e México. O evento terá a participação de 48 seleções.