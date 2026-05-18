Está lá! Neymar foi convocado para quarta Copa do Mundo da carreira. O camisa 10 da Amarelinha viveu até o último minuto a expectativa de ser chamado por Carlo Ancelotti, que divulgou a lista final de 26 atletas nesta segunda-feira (18). Esta será a última chance do atleta de ter a taça mais cobiçada do futebol, em meio a tantos outros títulos da carreira.

O jogador de 34 anos já esteve presente nos Mundiais de 2014, 2018, 2022 e também estará no de 2026. O atacane apareceu na pré-lista de 55 anos, mas não foi chamado nas últimas 12 Datas FIFA.

O atleta viveu altos e baixos no futebol europeu e passou os últimos meses se recuperando fisicamente para entrar na lista final do técnico italiano.

O maior artilheiro da Seleção Brasileira tem 79 gols marcados e 59 assistências com a camisa. Ao todo, são 128 partidas. Além disso, o título da Copa das Confederações (2013), Ouro olímpico (2016) e Sul-Americano Sub-20 (2011).

O atleta deixou o Santos em 2013 e se transferiu para o Barcelona. Ficou na equipe espanhola por quatro temporadas. Em seguida, foi para o PSG e passou seis anos no time francês.

A partir daí, deixou o futebol europeu e foi para o Al-Hilal. Sofreu ainda mais com lesões e pouco atuou. Depois, voltou novamente ao Peixe, ajudou o time a escapar do rebaixamento em 2025 e segue como principal nome da equipe.

Neymar fez apenas 15 partidas pela equipe na temporada, considerando quatro competições: Sul-Americana, Brasileirão, Copa do Brasil e Campeonato Paulista.

Ao todo, o atleta tem seis gols marcados e quatro assistências. Nos últimos três jogos da equipe, o atleta marcou dois gols e deu uma assistência.

A Copa do Mundo será realizada pela primeira vez em três países. São eles: Canadá, Estados Unidos e México. Além disso, haverá a participação de 48 seleções. O Brasil estreia no dia 13 de junho, quando enfrenta o Marrocos, pelo Grupo C.

Títulos de Neymar

Santos

Copa do Brasil: 2010

Copa Libertadores: 2011

Recopa Sul-Americana: 2012

Campeonato Paulista: 2010, 2011 e 2012

Barcelona

UEFA Champions League: 2014–15

Mundial de Clubes: 2015

Supercopa da UEFA: 2015

La Liga: 2014–15 e 2015–16

Copa do Rei: 2014–15, 2015–16 e 2016–17

Supercopa da Espanha: 2013

PSG

Ligue 1: 2017–18, 2018–19, 2019–20, 2021–22 e 2022–23

Copa da França: 2017–18, 2019–20 e 2020–21

Copa da Liga Francesa: 2017–18 e 2019–20

Supercopa da França: 2018, 2020 e 2022

Al-Hilal

Campeonato Saudita: 2023–24

Supercopa da Arábia Saudita: 2023

Seleção Brasileira

Seleção Brasileira

Copa das Confederações: 2013

Medalha de ouro olímpica: 2016

Campeonato Sul-Americano Sub-20: 2011

Títulos individuais e marcas

Prêmio Puskás da FIFA: 2011

Artilheiro da Libertadores 2012

Melhor jogador da Libertadores 2011

Maior artilheiro da história da Seleção Brasileira