Seleção Brasileira: veja horário e detalhes da convocação de Ancelotti para a Copa 2026

Técnico da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti terá a importante missão de convocar os 26 atletas que vão defender a amarelinha na Copa do Mundo de 2026. O evento será realizado nesta segunda-feira (18), a partir das 17h (de Brasília), no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro. A equipe vai, mais uma vez, em busca da sexta estrela. A Canarinho não ganha um titulo desde 2002.

Ao todo, 55 jogadores estão na pré-lista do técnico italiano. Confira aqui os nomes. A torcida vive a expectativa da convocação de Neymar, uma das grandes estrelas do futebol brasileiro nos últimos anos, mas que vem sofrendo com lesões. Samir Xaud, presidente da CBF, negou qualquer pressão para ter o nome do camisa 10 do Santos na lista final.

O Brasil faz parte do Grupo C junto com Marrocos, Haiti e Escócia. A menos de um mês para o início do torneio, o Brasil ainda joga dois amistosos. A equipe enfrenta o Panamá e o Egito nos dias 31 de maio e 6 de junho, respectivamente. A seleção vai estrear no Mundial de 2026 no dia 13 de junho, quando enfrenta o Marrocos em Nova Jersey.

A competição será realizada pela primeira vez em três países: Canadá, Estados Unidos e México. O evento terá a participação de 48 seleções. A primeira fase terá 12 grupos composto com quatro seleções cada. A competição, que terá início no dia 11 de junho e vai até 19 de julho, terá 104 partidas. A fase de mata-mata começa no dia 28 de junho.

A premiação da Copa de 2026 será ampliada. A Fifa projeta que a competição deve arrecadar cerca de US$ 10,9 bilhões. Isso superaria, inclusive, os números da Copa do Catar.

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