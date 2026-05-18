Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Seleção Brasileira: veja horário e detalhes da convocação de Ancelotti para a Copa 2026

Evento será realizado nesta segunda-feira (18), no Rio de Janeiro

Escrito por
Crisneive Silveira crisneive.silveira@svm.com.br
(Atualizado às 06:56)
Jogada
Legenda: Carlo Ancelotti, técnico da Seleção Brasileira.
Foto: @rafaelribeirorio / CBF

Técnico da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti terá a importante missão de convocar os 26 atletas que vão defender a amarelinha na Copa do Mundo de 2026. O evento será realizado nesta segunda-feira (18), a partir das 17h (de Brasília), no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro. A equipe vai, mais uma vez, em busca da sexta estrela. A Canarinho não ganha um titulo desde 2002. 

Ao todo, 55 jogadores estão na pré-lista do técnico italiano. Confira aqui os nomes. A torcida vive a expectativa da convocação de Neymar, uma das grandes estrelas do futebol brasileiro nos últimos anos, mas que vem sofrendo com lesões. Samir Xaud, presidente da CBF, negou qualquer pressão para ter o nome do camisa 10 do Santos na lista final. 

O Brasil faz parte do Grupo C junto com Marrocos, Haiti e Escócia. A menos de um mês para o início do torneio, o Brasil ainda joga dois amistosos. A equipe enfrenta o Panamá e o Egito nos dias 31 de maio e 6 de junho, respectivamente. A seleção vai estrear no Mundial de 2026 no dia 13 de junho, quando enfrenta o Marrocos em Nova Jersey. 

A competição será realizada pela primeira vez em três países: Canadá, Estados Unidos e México. O evento terá a participação de 48 seleções. A primeira fase terá 12 grupos composto com quatro seleções cada. A competição, que terá início no dia 11 de junho e vai até 19 de julho, terá 104 partidas. A fase de mata-mata começa no dia 28 de junho. 

A premiação da Copa de 2026 será ampliada. A Fifa projeta que a competição deve arrecadar cerca de US$ 10,9 bilhões. Isso superaria, inclusive, os números da Copa do Catar. 

ONDE ASSISTIR

CBF TV, TV Globo, SporTV, ESPN, CNN Brasil, SBT, CazéTV no YouTube, ge.globo e a CBF TV.

Veja também

teaser image
Jogada

Presidente da CBF promete jogos do Brasil no país e despista sobre Neymar: ‘zero pressão’

teaser image
Jogada

Repórter do Diário do Nordeste é premiada em concurso de fotografia do Museu do Futebol

teaser image
Jogada

Seleção Brasileira: quem merece ser convocado pra Copa do Mundo? Veja números

teaser image
Alexandre Mota

Copa do Mundo: Seleção Brasileira tem 55 possíveis convocados em pré-lista

Assuntos Relacionados

Jogada

Jogada opina: Neymar merece ser convocado para a Copa do Mundo?

Convocação da Seleção Brasileira acontece nesta segunda-feira (18), às 17 horas

Redação Há 2 horas
ancelotti

Jogada

Seleção Brasileira: veja horário e detalhes da convocação de Ancelotti para a Copa 2026

Evento será realizado nesta segunda-feira (18), no Rio de Janeiro

Crisneive Silveira Há 2 horas
VÍDEO

Jogada

Criança ora por convocação de Neymar em igreja de Fortaleza e craque responde; veja

A lista dos convocados para a Copa do Mundo será divulgada nesta segunda-feira (18)

Daniel Farias 17 de Maio de 2026

Jogada

Lucas Sasha desabafa após derrota do Leão e tabu mantido: 'É mais um golpe duro'

Leão sofreu a virada do Ceará no 2º tempo e foi derrotado no Clássico pela Série B

Vladimir Marques 17 de Maio de 2026

Jogada

Guarani de Juazeiro vence, se mantém na Série B Cearense e rebaixa o Caucaia

Equipes se enfrentaram pelo playoff do rebaixamento

Vladimir Marques 17 de Maio de 2026

Jogada

Melk é decisivo pelo Ceará no Clássico-Rei com gol e assistência: 'Sonho realizado'

Meia da base alvinegra foi decisivo na vitória de virada do Ceará por 2x1

Vladimir Marques 17 de Maio de 2026