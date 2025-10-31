Eleições no Ferroviário bastidores
Jogada

Eleições do Ferroviário são judicializadas e podem ser suspensas

Processo eleitoral está marcado para novembro

Redação
22 de Outubro de 2025
Jogada

Bola da Copa do Mundo de 2026, Trionda tem tecnologia para auxiliar árbitros; veja

Mundial será realizado em três países: EUA, México e Canadá

Redação
15 de Outubro de 2025
Jogada

Cabo Verde vence Eswatini e garante inédita classificação para a Copa do Mundo

País lusófono garante vaga para a Copa do 2026 na última rodada das Eliminatórias Africanas

Vladimir Marques
13 de Outubro de 2025
Foto de Luiz Henrique comemorando gol pela Seleção Brasileira
Jogada

Escalação da Seleção Brasileira contra Japão tem muitas mudanças; veja time titular

Carlo Ancelotti vai mudar a escalação para último amistoso do Brasil na Data Fifa

Daniel Farias
13 de Outubro de 2025
Foto de jogadores da seleção da França comemorando gol
Jogada

Islândia x França nas Eliminatórias: veja onde assistir, horário e escalações

Veja as informações sobre o confronto das Eliminatórias da Europa para a Copa do Mundo

Daniel Farias
13 de Outubro de 2025
Alemanha
Jogada

Irlanda do Norte x Alemanha nas Eliminatórias: veja onde assistir, horário e escalações

Veja as informações sobre o confronto das Eliminatórias da Europa para a Copa do Mundo

Daniel Farias
13 de Outubro de 2025
Vladimir Marques

De olho na Copa do Mundo, Ancelotti acha uma seleção versátil, sem camisa 10 clássico e centroavante

Brasil vence Coreia do Sul em amistoso com quarteto funcionando bem

Vladimir Marques
10 de Outubro de 2025
Foto da Seleção Brasileira
Jogada

Copa do Mundo Sub-20: veja fórmula de disputa, grupos, calendário e jogos do Brasil

Esta será a 24ª edição e acontecerá entre os dias 27 de setembro e 19 de outubro, no Chile

Samir de Carvalho*
26 de Setembro de 2025
Taça e bola da Copa do Mundo em estádio do Catar
Jogada

Copa do Mundo 2026: veja calendário com datas de cada fase da competição

Ao todo, 48 seleções vão participar da disputa

Crisneive Silveira
15 de Setembro de 2025
Taça e bola da Copa do Mundo em estádio do Catar
Jogada

Copa do Mundo 2026 tem mais de 1,5 milhão inscritos em pré-venda de ingressos

Competição será realizada em três países: EUA, Canadá e México

Redação
12 de Setembro de 2025
Foto de Samir Xaud, presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF)
Jogada

Presidente da CBF desabafa após derrota da Seleção Brasileira; veja vídeo

Samir Xaud criticou a arbitragem na derrota para a Bolívia nas Eliminatórias

Daniel Farias
10 de Setembro de 2025
Foto de jogadores da Seleção Brasileira
Jogada

Escalação da Seleção Brasileira contra Bolívia tem mudanças de Ancelotti; veja time

Brasil joga pela última rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo

Daniel Farias
08 de Setembro de 2025
Foto de Adam Bareiro e Antônio Galeano
Jogada

Mirando a Copa do Mundo, paraguaios de Ceará e Fortaleza comemoram classificação ao Mundial

A última participação do país havia sido em 2010, na África do Sul

Samir de Carvalho*
05 de Setembro de 2025
Vladimir Marques

Mais três seleções garantem vaga para a Copa do Mundo de 2026; Veja quem já se classificou

Lista de países garantidos chega a 16

Vladimir Marques
04 de Setembro de 2025
Jogada

Após Eliminatórias, Brasil fará amistosos contra Japão e Coreia do Sul em outubro

Jogos ocorrerão em outubro como parte da preparação para Copa do Mundo 2026

Agência Brasil
26 de Agosto de 2025
Jogada

Copa do Mundo feminina: Governo cria Grupo de Planejamento e Coordenação do evento em Fortaleza

Além da Casa Civil, dez secretarias estaduais estarão envolvidas

Crisneive Silveira
25 de Agosto de 2025
Jogada

Sorteio da Copa do Mundo de 2026 será no dia 5 de dezembro em Las Vegas

O Brasil é uma das seleções classificadas para a Copa do Mundo

AFP e Diário do Nordeste
30 de Julho de 2025
Imagem mostra rei Charles III com olho vermelho durante encontro com Macron
Mundo

Olho vermelho de Rei Charles III chama atenção em encontro com Macron; entenda condição

Monarca apareceu com uma coloração vermelha-escura na parte branca de um dos órgãos

Carol Melo e AFP
08 de Julho de 2025
PSG goleou o Inter Miami
Jogada

PSG goleia Inter Miami e tira Messi do Mundial de Clubes

Time francês enfrentará o Bayern nas quartas de final

Redação
29 de Junho de 2025
Foto de Wilton Bezerra
Wilton Bezerra

FUTEBOL COMO ELE É

Leia a coluna de Wilton Bezerra desta sexta-feira (27)

Wilton Bezerra
27 de Junho de 2025