Brasil enfrenta Espanha na semifinal da Copa do Mundo de Futsal Feminino; veja onde assistir

Equipes se enfrentam nesta sexta-feira (5)

Escrito por
Crisneive Silveira crisneive.silveira@svm.com.br
Jogada
Legenda: Seleção Brasileira de futsal está na semifinal da Copa do Mundo.
Foto: Fabio Souza/CBF

O Brasil entra em campo nesta sexta-feira (4) para encarar a Espanha na semifinal da Copa do Mundo Feminina de Futsal. As equipes se enfrentam a partir das 9h30 (de Brasília), na PhilSports Arena, em Manila. A Canarinho lidera o ranking da FIFA de melhores seleções do mundo, seguida pelo grupo espanhol. O técnico cearense Wilson Saboia falou sobre a grandeza da partida em coletiva de imprensa. 

"Não existe melhor time do mundo. As quatro seleções que chegaram às semifinais são extremamente qualificadas. São jogos super equilibrados, decididos pelos atletas, com suas competências individuais e coletivas", afirmou. 

"A seleção espanhola tem um comando técnico muito competente e atletas de altíssimo nível. São jogadoras que alinham técnica, tática e força física para marcar e atacar. Para ter êxito contra uma equipe desse nível, precisamos entrar com concentração máxima, entender os movimentos ofensivos e defensivos delas e conseguir colocar a nossa identidade dentro do que pensamos como futsal moderno", completou. 

técnico
Legenda: Wilson Saboia, técnico da Seleção Feminina de Futsal.
Foto: Fabio Souza/CBF

Mauro Carmélio, diretor de Futsal e Beach Soccer da CBF, destacou o momento de crescimento da modalidade no Brasil.

“O futsal brasileiro cresceu em organização, visibilidade e profissionalismo. E muito disso se deve à atual gestão da CBF, que teve a coragem de criar a Diretoria de Futsal. Isso mudou tudo. Trouxe planejamento, investimento, credibilidade,  e uma visão moderna que o futsal precisava há anos”, ressaltou Carmélio.

“No futsal feminino, destaco que o impacto é ainda mais expressivo e visível. A estrutura oferecida hoje à Seleção é inédita. Temos mais convocações, mais competições e uma Seleção bem estruturada. As atletas chegam fortes, preparadas e com uma confiança que vem justamente desse trabalho sério que está sendo feito por elas e com elas”, completou.

CAMPANHAS

O Brasil chegou à semifinal numa campanha com vitórias sobre Irã (4 x 1), Itália (6 x 1), Panamá (9 x 0) e Japão (6 x 1). Foram 25 gols marcados e apenas três sofridos. Já a equipe da Espanha balançou as redes adversárias 23 vezes e sofreu apenas três tentos. As espanholas superaram Tailândia (5 x 2), Colômbia (5 x 1), Canadá (7 x 0) e Marrocos (6 x 1). 

"O Brasil tem uma identidade, e a gente sabe disso. Significa entrar forte na defesa, querer a bola o tempo todo, respeitar o sistema tático e ser 100% garra, vontade e determinação. Nisso, a gente nunca pode ser menos que o adversário. Vontade de ganhar e entrega têm que estar presentes sempre. Isso é ser o Brasil", afirmou Taty, capitã da equipe.

ONDE ASSISTIR

Fifa+

RETROSPECTO

As seleções já se enfrentaram 15 vezes. São nove vitórias do Brasil, cinco para a Espanha e um empate. O placar foi decidido por apenas um gol de diferença em seis dos últimos seis jogos entre os times.

FICHA TÉCNICA:

  • Brasil x Espanha - Semifinal da Copa do Mundo
  • Data e hora: 05/12, às 9h30 (de Brasília)
  • Local: PhilSports Arena, em Manila
Brasil enfrenta Espanha na semifinal da Copa do Mundo de Futsal Feminino; veja onde assistir

