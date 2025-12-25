Diário do Nordeste
Galvão Bueno passa mal durante o Natal e é internado em Londrina

Narrador de 75 anos está em observação, mas estado de saúde não é grave, de acordo com a família

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 11:39)
Jogada
Legenda: Galvão Bueno é narrador esportivo
Foto: Mauricio Fidalgo/TV Globo

O narrador esportivo Galvão Bueno passou mal durante a noite de Natal, nesta madrugada de quinta-feira (25), e precisou ser internado na Santa Casa de Londrina.

Aos 75 anos, Galvão celebrava a data em Londrina, onde tem residência, quando começou a sentir desconforto. Como teve um quadro recente de pneumonia, os médicos acharam melhor ele ir ao hospital e passar por exames para que possa ficar em observação.

De acordo com a família, o estado de saúde do narrador não é grave.

Em agosto deste ano, Galvão foi homenageado na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (ALECE), recebendo o título de cidadão cearense.

No fim de novembro, o narrador ficou uma semana internado em São Paulo, no Hospital Sírio-Libanês, para tratar uma pneumonia viral. Justamente por isso a precaução deve ser maior em caso de eventuais desconfortos.

Recentemente, Galvão narrou a final da Copa do Brasil vencida pelo Corinthians contra o Vasco, no Maracanã, pela Amazon Prime, no último domingo (21). Em 2026, ele irá narrar a Copa do Mundo pelo SBT, em seu primeiro Mundial na emissora.

