Galvão Bueno elogia o Ceará e aposta na permanência do Fortaleza na Série A

Em visita a Fortaleza (CE), onde recebeu o título de cidadão cearense, Galvão Bueno falou sobre as campanhas de Ceará e Fortaleza na Série A do Brasileirão 2025. O narrador esportivo disse acreditar na recuperação do Fortaleza, que está na zona de rebaixamento.

“Fortaleza recentemente foi à final de Sul-Americana, teve grandes momentos, está atravessando um momento difícil, mas já está ali na briga no limite, tem o segundo turno inteiro para sair do rebaixamento, eu acredito que vá sair”, disse em entrevista coletiva.

Por outro lado, Galvão Bueno elogiou o Ceará e valorizou a campanha do time em seu retorno à elite do Campeonato Brasileiro. “E o Vozão vem fazendo um papel muito bonito, vem fazendo um trabalho muito bonito”, afirmou o narrador esportivo.

Galvão Bueno foi homenageado pela Alece, Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, recebendo o título de cidadão cearense. A sessão solene aconteceu no Plenário 13 de Maio, na manhã desta sexta-feira (22).