Ex-jogador de futebol se envolve em pancadaria e jogo festivo é cancelado; vídeo

Partida ocorreu na cidade de Eusébio, na Região Metropolitana de Fortaleza

Escrito por
Redação jogada@svm.com.br
(Atualizado às 16:28)
Jogada
Legenda: Partida festiva termina em confusão.
Foto: Reprodução/Redes Sociais

Uma confusão generalizada marcou um jogo festivo realizado na última terça-feira (23), na cidade de Eusébio, Região Metropolitana de Fortaleza. Ari, dono do Atlético-CE e ex-jogador do Fortaleza e com passagem marcante pelo futebol russo, estava envolvido. O lance ocorreu no segundo tempo, por volta dos 17 minutos, quando o Liverpool, equipe do cearense, vencia o Mangabeira FC por 1 a 0.

VEJA VÍDEO:

O Liverpool abriu o placar aos oito minutos da priemira etapa, em cobrança de pênalti. No entanto, na segunda etapa, Ari foi acionado e recebeu um passe do meio-campo. O ex-atacante de 40 anos buscou um contra-ataque pela direita, mas sofreu uma forte entrada do defensor adversário. Ari retrucou com socos na cabeça do jogador.

Não demorou para os demais atletas se aproximarem e aí iniciou uma grande confusão. A partida foi paralisada. Miart Company, organizadora do evento, publicou uma nota informando que o jogo foi cancelado sem vencedor e repudiou os episódios de violência em campo.

NOTA DE ESCLARECIMENTO

"A Miart Company vem a público esclarecer que a partida entre Mangabeira FC x Liverpool foi cancelada, sem vencedor, por decisão da arbitragem, em virtude dos acontecimentos ocorridos na data de hoje. Diante dos fatos registrados, a partida foi anulada por decisão superior, visando preservar a integridade do esporte, dos envolvidos e da competição.

Ressaltamos, de forma clara e categórica, que a Miart Company NÃO compactua com nenhum tipo de atitude antidesportiva, tampouco com atos de agressão, especialmente quando partem de quem deveria ser exemplo dentro do esporte. A Miart Company preza pelo respeito, disciplina, ética e fair play, e não aceita condutas que venham a manchar a imagem do esporte ou da empresa.

Reafirmamos nosso compromisso com um esporte saudável, seguro e responsável."

