Horizonte vence o Sub-20 do Fortaleza em amistoso de preparação para o Cearense

O Horizonte venceu por 1 a 0 o Sub-20 do Fortaleza em amistoso. A equipe está em ritmo de preparação para o Campeonato Cearense de 2026. O duelo ocorreu no Estádio Domingão, na segunda-feira (22). O gol da partida foi marcado por Alex Cícero.

"Foi uma partida de nível altíssimo. Enfrentamos uma equipe muito qualificada, onde, apesar de ser sub-20, muitos atletas já têm passagens pelo profissional. Foi um grande teste para a nossa equipe, que vem fazendo um trabalho muito forte nessa pré-temporada", ressaltou o atleta.

Em amistoso anterior, a equipe havia empatado com o Floresta. O Galo do Tabuleiro segue a preparação para o estadual. A equipe estreia na competição diante do Quixadá, no dia 7 de janeiro, em casa. O duelo terá início às 19h (de Brasília).