Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Horizonte vence o Sub-20 do Fortaleza em amistoso de preparação para o Cearense

Equipes se enfrentaram no Estádio Domingão

Escrito por
Redação jogada@svm.com.br
(Atualizado às 15:00)
Jogada
Legenda: Horizonte venceu o Fortaleza Sub-20 por 1 a 0.
Foto: João Victor Paiva/Horizonte FC

O Horizonte venceu por 1 a 0 o Sub-20 do Fortaleza em amistoso. A equipe está em ritmo de preparação para o Campeonato Cearense de 2026. O duelo ocorreu no Estádio Domingão, na segunda-feira (22). O gol da partida foi marcado por Alex Cícero.

"Foi uma partida de nível altíssimo. Enfrentamos uma equipe muito qualificada, onde, apesar de ser sub-20, muitos atletas já têm passagens pelo profissional. Foi um grande teste para a nossa equipe, que vem fazendo um trabalho muito forte nessa pré-temporada", ressaltou o atleta. 

Em amistoso anterior, a equipe havia empatado com o Floresta. O Galo do Tabuleiro segue a preparação para o estadual. A equipe estreia na competição diante do Quixadá, no dia 7 de janeiro, em casa. O duelo terá início às 19h (de Brasília).

Assuntos Relacionados
jogadores

Jogada

Em amistoso, Tirol supera o Sub-20 do Ceará por 1 a 0

Equipes se enfrentaram no Franzé Moraes

Redação Há 22 minutos
jogador

Jogada

Horizonte vence o Sub-20 do Fortaleza em amistoso de preparação para o Cearense

Equipes se enfrentaram no Estádio Domingão

Redação Há 47 minutos
Foto de Breno Lopes, jogador do Fortaleza, durante jogo contra o Ferroviário

Jogada

Times da Série A sondam Breno Lopes e Fortaleza define pedida milionária; veja valor

São Paulo e Vasco procuraram representantes do atacante, mas clube cearense só aceita liberar o jogador mediante compensação financeira

Daniel Farias Há 2 horas
Homem dando soco em outro homem

Jogada

Anderson Silva, ex-campeão do UFC, anuncia que vai ingressar na academia de polícia nos EUA

Lutador de 50 anos mora na Califórnia

Redação 24 de Dezembro de 2025
Cristiano Ronaldo com a camisa do Al-Nassr

Jogada

Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de quarta-feira (24)

Confira os jogos de futebol ao vivo desta quarta-feira, dia 24 de dezembro de 2025

Daniel Farias 24 de Dezembro de 2025
Foto de Lucas Sasha, que recebeu sondagem de time da Série A e Fortaleza tenta manter volante

Jogada

Lucas Sasha recebe sondagem de time da Série A e Fortaleza tenta manter volante

Volante de 35 anos é alvo do Athletico-PR, e diretoria do Leão trabalha nos bastidores para garantir a permanência

Daniel Farias 24 de Dezembro de 2025