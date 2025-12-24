Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de quarta-feira (24)
Confira os jogos de futebol ao vivo desta quarta-feira, dia 24 de dezembro de 2025
Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
A agenda dos jogos de hoje na TV desta quarta-feira (24) conta com muitas partidas de futebol transmitidas por canais de televisão ou por plataformas de streaming. O Diário do Nordeste lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.
JOGOS DE HOJE, QUARTA-FEIRA (24)
COPA AFRICANA DE NAÇÕES
- 12h | Argélia x Sudão | Band.com.br, BandSports, Esporte na Band (YouTube) e BandPlay
- 14h30 | Costa do Marfim x Moçambique | Band.com.br, BandSports, Esporte na Band (YouTube) e BandPlay
- 17h | Camarões x Gabão | Band.com.br, BandSports, Esporte na Band (YouTube) e BandPlay
AFC CHAMPIONS LEAGUE TWO
- 13h | Al Nassr x Al Zawraa | ESPN e Disney+
