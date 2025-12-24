Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de quarta-feira (24)

Confira os jogos de futebol ao vivo desta quarta-feira, dia 24 de dezembro de 2025

Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
Jogada
Legenda: Cristiano Ronaldo com a camisa do Al-Nassr
Foto: Abdullah Mahdi / AFP

A agenda dos jogos de hoje na TV desta quarta-feira (24) conta com muitas partidas de futebol transmitidas por canais de televisão ou por plataformas de streaming. O Diário do Nordeste lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.

JOGOS DE HOJE, QUARTA-FEIRA (24)

COPA AFRICANA DE NAÇÕES

  • 12h | Argélia x Sudão | Band.com.br, BandSports, Esporte na Band (YouTube) e BandPlay
  • 14h30 | Costa do Marfim x Moçambique | Band.com.br, BandSports, Esporte na Band (YouTube) e BandPlay
  • 17h | Camarões x Gabão | Band.com.br, BandSports, Esporte na Band (YouTube) e BandPlay

AFC CHAMPIONS LEAGUE TWO

  • 13h | Al Nassr x Al Zawraa | ESPN e Disney+
Assuntos Relacionados
Cristiano Ronaldo com a camisa do Al-Nassr

Jogada

Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de quarta-feira (24)

Confira os jogos de futebol ao vivo desta quarta-feira, dia 24 de dezembro de 2025

Daniel Farias Há 42 minutos
Foto de Lucas Sasha, que recebeu sondagem de time da Série A e Fortaleza tenta manter volante

Jogada

Lucas Sasha recebe sondagem de time da Série A e Fortaleza tenta manter volante

Volante de 35 anos é alvo do Athletico-PR, e diretoria do Leão trabalha nos bastidores para garantir a permanência

Daniel Farias Há 1 hora

Jogada

Caem e voltam? Relembre como foram as campanhas de Ceará e Fortaleza no ano seguinte ao rebaixamento

Após serem rebaixados juntos, Ceará e Fortaleza serão favoritos ao acesso em 2026

Ian Laurindo* Há 2 horas

Jogada

Ferroviário anuncia retorno do zagueiro Jeffão e saída de dois jogadores

Tubarão da Barra está em reformulação para a disputa do Campeonato Cearense 2026

Vladimir Marques 23 de Dezembro de 2025
Sede do Ceará

Jogada

Ceará projeta orçamento de R$ 166 milhões para 2026 e meta milionária com vendas de atletas

Documento será votado na próxima segunda-feira (29) pelo Conselho Deliberativo do clube

Samuel Conrado 23 de Dezembro de 2025
Foto de Lucas Crispim, que foi titular do Fortaleza contra o Palmeiras e fez um gol

Jogada

Lucas Crispim recusa investidas da Série A e do exterior para ficar no Fortaleza; veja detalhes

Meia de 31 anos falou ao staff que quer permanecer e lutar pelo acesso para a Série A

Daniel Farias 23 de Dezembro de 2025