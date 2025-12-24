Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de quarta-feira (24)

A agenda dos jogos de hoje na TV desta quarta-feira (24) conta com muitas partidas de futebol transmitidas por canais de televisão ou por plataformas de streaming. O Diário do Nordeste lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.

JOGOS DE HOJE, QUARTA-FEIRA (24)

COPA AFRICANA DE NAÇÕES

12h | Argélia x Sudão | Band.com.br, BandSports, Esporte na Band (YouTube) e BandPlay

14h30 | Costa do Marfim x Moçambique | Band.com.br, BandSports, Esporte na Band (YouTube) e BandPlay

17h | Camarões x Gabão | Band.com.br, BandSports, Esporte na Band (YouTube) e BandPlay

AFC CHAMPIONS LEAGUE TWO