Ferroviário anuncia retorno do zagueiro Jeffão e saída de dois jogadores

Em preparação para o Campeonato Cearense de 2026, o Ferroviário anunciou nesta terça-feira (23), o retorno do zagueiro Jeffão e a saída de dois jogadores.

Jeffão estava emprestado ao Coimbra/MG e retorna ao clube para a temporada 2026. Este ano, sob o comando de Tiago Zorro, Jeffão fez 22 jogos com a camisa coral e marcou 3 gols.

Saíram

Os atletas que deixaram o clube foram o lateral-direito Luciano Tchow e o lateral-esquerdo Rychelmy. Ambos disputaram o Taça Fares Lopes sob o comando de Marcelo Vilar.

Amistosos

O técnico português Nuno Pereira tem testado o elenco em situações de jogo em amistosos. O Ferrão ainda fará dois até a estreia do Cearense, que será no dia 6 contra o Maracanã, no estádio Almir Dutra, em Maracanaú.