Rodrigo Pereira de Lima apita Clássico-Rei que decidirá o título cearense; veja escala

Rodrigo Pereira de Lima, árbitro Fifa de Pernambuco, vai apitar o segundo Clássico-Rei da final do Campeonato Cearense, que acontece neste domingo (8), a partir das 18 horas, no Castelão.

Ele foi árbitro do jogo de ida da final de 2025, quando o Ceará venceu o Fortaleza por 1x0.

A escala completa da arbitragem foi divulgada nesta sexta-feira (6) pela Federação Cearense de Futebol (FCF).

Os assistentes são Nailton Oliveira (FIFA) e Renan Aguiar da Costa.

O árbitro de vídeo também será de fora do Estado. Wagner Reway, Fifa de Santa Catarina, ficará na cabine do VAR. Ele também operou o VAR no jogo de ida da final de 2025.

A opção do árbitro principal e do árbitro de vídeo ostentarem o escudo Fifa nos dois jogos foi uma decisão em conjunto dos finalistas, Ceará e Fortaleza, que arcam com os custos necessários para trazê-los e pagam uma taxa de R$ 5 mil por cada um para a FCF.

No jogo de ida, no empate em 1x1, o árbitro foi Rafael Klein.

Confira a escala de arbitragem completa para a partida:

Árbitro: Rodrigo José Pereira de Lima (FIFA-PE)

Árbitro Assistente 1: Nailton Junior de Sousa Oliveira (FIFA)

Árbitro Assistente 2: Renan Aguiar da Costa (CBF Elite)

Quarto Árbitro: Léo Simão Holanda (CBF Elite)

Quinta Árbitra: Elizabete Esmeralda Cordeiro dos Santos Gomes (CBF Elite)

Inspetor de Arbitragem: Marcos Antonio da Silva Sampaio (CBF)

VAR: Wagner Reway (FIFA-SC)

AVAR: Eleuterio Felipe Marques Junior (CBF Elite)

AVAR 2: Antônio Magno Lima Cordeiro (CBF Elite)

Observador do VAR: Paulo Silvio dos Santos (CBF)

Quality Manager: Carlos Radmés Sousa da Silva (CBF)