Quem tem o melhor time no Clássico-Rei? Veja comparativo entre Ceará e Fortaleza
Ceará e Fortaleza voltam a campo no próximo domingo (8) no Clássico-Rei válido pela partida de volta da final do Campeonato Cearense 2026. Mas quem tem o melhor time? Quem chega mais preparado para a grande decisão do torneio estadual?
Nos últimos anos, o Clássico-Rei tem sido marcado por muito equilíbrio. Em parceria com a plataforma especializada em estatísticas do futebol, SofaScore, o Diário do Nordeste apresenta um comparativo entre os times ideais de Ceará e Fortaleza para esta final.
O comparativo tem como base as notas médias dadas pela plataforma SofaScore aos jogadores de Ceará e Fortaleza, considerando apenas as partidas do Campeonato Cearense 2026. As notas também foram dadas aos técnicos das equipes.
NOTAS DO CEARÁ (4-3-3)
- GOL: Richard (6.90)
- LAD: Rafael Ramos (6.88)
- ZAG: Eder (7.16)
- ZAG: Luizão (8.05)
- LAE: Fernando (7.03)
- VOL: Zanocelo (7.19)
- VOL: Lucas Lima (6.84)
- MEI: Vina (7.97)
- ATA: Matheus Araújo (7.84)
- ATA: Matheusinho (6.54)
- ATA: Wendel Silva (7.65)
- TEC: Mozart (6.97)
NOTAS DO FORTALEZA (5-3-2)
- GOL: Brenno (7.03)
- LAD: Maílton (7.18)
- ZAG: Brítez (7.24)
- ZAG: Lucas Gazal (7.15)
- ZAG: Cardona (7.34)
- LAE: Fuentes (6.67)
- VOL: Rodrigo (6.87)
- VOL: Lucas Sasha (7.14)
- VOL: Pierre (7.04)
- ATA: Pochettino (7.07)
- ATA: Luiz Fernando (6.60)
- TEC: Thiago Carpini (6.87)
TIME IDEAL DO CLÁSSICO-REI (5-3-2)
Brenno; Mailton, Luizão, Cardona, Brítez e Fernando; Zanocelo, Lucas Sasha e Vina; Matheus Araújo e Wendel Silva. (81,66)
- GOL: Brenno (Fortaleza) - 7.03
- LAD: Mailton (Fortaleza) - 7.18
- ZAG: Luizão (Ceará) - 8.05
- ZAG: Brítez (Fortaleza) - 7.24
- ZAG: Cardona (Fortaleza) - 7.34
- LAE: Fernando (Ceará) - 7.03
- VOL: Zanocelo (Ceará) - 7.19
- VOL: Lucas Sasha (Fortaleza) - 7.14
- MEI: Vina (Ceará) - 7.97
- ATA: Matheus Araújo (Ceará) - 7.84
- ATA: Wendel Silva (Ceará) - 7.65
- TEC: Mozart (Ceará) - 6.97