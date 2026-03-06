Quem tem o melhor time no Clássico-Rei? Veja comparativo entre Ceará e Fortaleza

Ceará e Fortaleza voltam a campo no próximo domingo (8) no Clássico-Rei válido pela partida de volta da final do Campeonato Cearense 2026. Mas quem tem o melhor time? Quem chega mais preparado para a grande decisão do torneio estadual?

Nos últimos anos, o Clássico-Rei tem sido marcado por muito equilíbrio. Em parceria com a plataforma especializada em estatísticas do futebol, SofaScore, o Diário do Nordeste apresenta um comparativo entre os times ideais de Ceará e Fortaleza para esta final.

O comparativo tem como base as notas médias dadas pela plataforma SofaScore aos jogadores de Ceará e Fortaleza, considerando apenas as partidas do Campeonato Cearense 2026. As notas também foram dadas aos técnicos das equipes.

NOTAS DO CEARÁ (4-3-3)

GOL : Richard (6.90)

: Richard (6.90) LAD : Rafael Ramos (6.88)

: Rafael Ramos (6.88) ZAG : Eder (7.16)

: Eder (7.16) ZAG : Luizão (8.05)

: Luizão (8.05) LAE : Fernando (7.03)

: Fernando (7.03) VOL : Zanocelo (7.19)

: Zanocelo (7.19) VOL : Lucas Lima (6.84)

: Lucas Lima (6.84) MEI : Vina (7.97)

: Vina (7.97) ATA : Matheus Araújo (7.84)

: Matheus Araújo (7.84) ATA : Matheusinho (6.54)

: Matheusinho (6.54) ATA : Wendel Silva (7.65)

: Wendel Silva (7.65) TEC: Mozart (6.97)

NOTAS DO FORTALEZA (5-3-2)

GOL : Brenno (7.03)

: Brenno (7.03) LAD : Maílton (7.18)

: Maílton (7.18) ZAG : Brítez (7.24)

: Brítez (7.24) ZAG : Lucas Gazal (7.15)

: Lucas Gazal (7.15) ZAG : Cardona (7.34)

: Cardona (7.34) LAE : Fuentes (6.67)

: Fuentes (6.67) VOL : Rodrigo (6.87)

: Rodrigo (6.87) VOL : Lucas Sasha (7.14)

: Lucas Sasha (7.14) VOL : Pierre (7.04)

: Pierre (7.04) ATA : Pochettino (7.07)

: Pochettino (7.07) ATA : Luiz Fernando (6.60)

: Luiz Fernando (6.60) TEC: Thiago Carpini (6.87)

TIME IDEAL DO CLÁSSICO-REI (5-3-2)

Legenda: Brítez, jogador do Fortaleza, e Alano, jogador do Ceará, no Clássico-Rei Foto: Thiago Gadelha/SVM

Brenno; Mailton, Luizão, Cardona, Brítez e Fernando; Zanocelo, Lucas Sasha e Vina; Matheus Araújo e Wendel Silva. (81,66)