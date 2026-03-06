Diário do Nordeste
Diário do Nordeste

Quem tem o melhor time no Clássico-Rei? Veja comparativo entre Ceará e Fortaleza

Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
Jogada
Legenda: Brítez, jogador do Fortaleza, e Alano, jogador do Ceará, no Clássico-Rei
Foto: Thiago Gadelha/SVM

Ceará e Fortaleza voltam a campo no próximo domingo (8) no Clássico-Rei válido pela partida de volta da final do Campeonato Cearense 2026. Mas quem tem o melhor time? Quem chega mais preparado para a grande decisão do torneio estadual?

Nos últimos anos, o Clássico-Rei tem sido marcado por muito equilíbrio. Em parceria com a plataforma especializada em estatísticas do futebol, SofaScore, o Diário do Nordeste apresenta um comparativo entre os times ideais de Ceará e Fortaleza para esta final.

O comparativo tem como base as notas médias dadas pela plataforma SofaScore aos jogadores de Ceará e Fortaleza, considerando apenas as partidas do Campeonato Cearense 2026. As notas também foram dadas aos técnicos das equipes.

NOTAS DO CEARÁ (4-3-3)

  • GOL: Richard (6.90)
  • LAD: Rafael Ramos (6.88)
  • ZAG: Eder (7.16)
  • ZAG: Luizão (8.05)
  • LAE: Fernando (7.03)
  • VOL: Zanocelo (7.19)
  • VOL: Lucas Lima (6.84)
  • MEI: Vina (7.97)
  • ATA: Matheus Araújo (7.84)
  • ATA: Matheusinho (6.54)
  • ATA: Wendel Silva (7.65)
  • TEC: Mozart (6.97)

NOTAS DO FORTALEZA (5-3-2)

  • GOL: Brenno (7.03)
  • LAD: Maílton (7.18)
  • ZAG: Brítez (7.24)
  • ZAG: Lucas Gazal (7.15)
  • ZAG: Cardona (7.34)
  • LAE: Fuentes (6.67)
  • VOL: Rodrigo (6.87)
  • VOL: Lucas Sasha (7.14)
  • VOL: Pierre (7.04)
  • ATA: Pochettino (7.07)
  • ATA: Luiz Fernando (6.60)
  • TEC: Thiago Carpini (6.87)

TIME IDEAL DO CLÁSSICO-REI (5-3-2)

Foto: Thiago Gadelha/SVM

Brenno; Mailton, Luizão, Cardona, Brítez e Fernando; Zanocelo, Lucas Sasha e Vina; Matheus Araújo e Wendel Silva. (81,66)

  • GOL: Brenno (Fortaleza) - 7.03
  • LAD: Mailton (Fortaleza) - 7.18
  • ZAG: Luizão (Ceará) - 8.05
  • ZAG: Brítez (Fortaleza) - 7.24
  • ZAG: Cardona (Fortaleza) - 7.34
  • LAE: Fernando (Ceará) - 7.03
  • VOL: Zanocelo (Ceará) - 7.19
  • VOL: Lucas Sasha (Fortaleza) - 7.14
  • MEI: Vina (Ceará) - 7.97
  • ATA: Matheus Araújo (Ceará) - 7.84
  • ATA: Wendel Silva (Ceará) - 7.65
  • TEC: Mozart (Ceará) - 6.97
