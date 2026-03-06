Diário do Nordeste
Treinos da Fórmula 1 do GP da Austrália: veja horário e onde assistir

Serão disputados na F1 treinos livres e classificatórios na abertura da temporada

Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
Jogada
Legenda: Carros de corrida da Fórmula 1 2025
Foto: Giuseppe CACACE/AFP

O GP da Austrália na Fórmula 1 2026 será disputado no próximo domingo (8) e os treinos da F1 tiveram início nesta quinta-feira (5). Treinos livres e classificatórios serão realizados no Circuito de Albert Park, em Melbourne, na Austrália.

HORÁRIOS E ONDE ASSISTIR AOS TREINOS

  • 1º Treino livre | Quinta (5), 22h30 | Sportv 3
  • 2º Treino livre | Sexta (6), 2h | Sportv 3
  • 3º Treino livre | Sexta (6), 22h30 | Sportv 3
  • Classificação | Sábado (7), 2h | Sportv 3

A corrida será disputada no domingo (8), às 1h, no Circuito de Albert Park, em Melbourne, na Austrália.

