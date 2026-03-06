Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Ceará avança às semifinais da Superliga B após vitória sobre Sesi Bauru fora de casa

Clube chega à fase decisiva pelo acesso à Superliga A, elite do vôlei brasileiro

Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
Jogada
Legenda: Jogadoras do Ceará comemoram vitória sobre Sesi Bauru
Foto: Igor de Castro/Ceará SC

O time feminino de vôlei do Ceará confirmou classificação para a semifinal da Superliga B. A vaga foi confirmada após vitória por 3 sets a 0 sobre o Sesi Bauru, na última quinta-feira (5), fora de casa, no ginásio Paulo Skaf, em Bauru (SP).

A classificação para as semifinais também aproxima o Ceará do acesso à Superliga A, principal torneio de vôlei feminino do Brasil. Para isso, terá que chegar à final da Superliga B. O adversário nas semifinais será o Abel Moda Vôlei, de Santa Catarina.

No final das contas, a experiência e o jogo tático bem armado prevaleceram. Agora vamos enfrentar o Abel Moda Vôlei. É voltar para casa para descansar e reagrupar. Vamos fazer o planejamento físico. Podemos e queremos mais.
Raphael Dantas
Técnico do Ceará

A Confederação Brasileira de Voleibol (CBV) divulgará em breve as datas das semifinais, mas o Ceará já sabe que decidirá o acesso como visitante, na segunda partida, por ter campanha inferior ao Abel Moda Vôlei ao longo da competição.

Assuntos Relacionados
Foto de jogadoras do Ceará comemoram vitória sobre Sesi Bauru

Jogada

Ceará avança às semifinais da Superliga B após vitória sobre Sesi Bauru fora de casa

Clube chega à fase decisiva pelo acesso à Superliga A, elite do vôlei brasileiro

Daniel Farias Há 1 hora
Foto de carros de corrida da Fórmula 1 2025

Jogada

Treinos da Fórmula 1 do GP da Austrália: veja horário e onde assistir

Serão disputados na F1 treinos livres e classificatórios na abertura da temporada

Daniel Farias Há 1 hora
Foto de Dembelé durante PSG x Aston Villa na Champions League 2024/2025

Jogada

Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de sexta-feira (6)

Confira os jogos de futebol ao vivo desta sexta-feira, dia 6 de março de 2026

Daniel Farias Há 2 horas
Foto de Brítez, jogador do Fortaleza, e Alano, jogador do Ceará, no Clássico-Rei

Jogada

Quem tem o melhor time no Clássico-Rei? Veja comparativo entre Ceará e Fortaleza

Quem tem o melhor time no Clássico-Rei? Veja comparativo entre Ceará e Fortaleza

Daniel Farias Há 2 horas
Clássico-Rei final

Jogada

Decisão do Campeonato Cearense terá cobertura multiplataforma do Sistema Verdes Mares

Torcedores podem acompanhar o duelo na televisão, no rádio e em quatro plataformas digitais

Brenno Rebouças 06 de Março de 2026
Breno Lopes

Jogada

Fortaleza arrecada quase R$ 30 milhões com vendas de Breno Lopes, Moisés e Bareiro

Tricolor ainda manteve porcentsgens para vendas futuras dos dois atacantes brasileiros

Brenno Rebouças 05 de Março de 2026