Ceará avança às semifinais da Superliga B após vitória sobre Sesi Bauru fora de casa
Clube chega à fase decisiva pelo acesso à Superliga A, elite do vôlei brasileiro
O time feminino de vôlei do Ceará confirmou classificação para a semifinal da Superliga B. A vaga foi confirmada após vitória por 3 sets a 0 sobre o Sesi Bauru, na última quinta-feira (5), fora de casa, no ginásio Paulo Skaf, em Bauru (SP).
A classificação para as semifinais também aproxima o Ceará do acesso à Superliga A, principal torneio de vôlei feminino do Brasil. Para isso, terá que chegar à final da Superliga B. O adversário nas semifinais será o Abel Moda Vôlei, de Santa Catarina.
No final das contas, a experiência e o jogo tático bem armado prevaleceram. Agora vamos enfrentar o Abel Moda Vôlei. É voltar para casa para descansar e reagrupar. Vamos fazer o planejamento físico. Podemos e queremos mais.
A Confederação Brasileira de Voleibol (CBV) divulgará em breve as datas das semifinais, mas o Ceará já sabe que decidirá o acesso como visitante, na segunda partida, por ter campanha inferior ao Abel Moda Vôlei ao longo da competição.