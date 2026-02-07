Ceará vence Sesi Bauru e se aproxima do G4 da Superliga B de Vôlei Feminino

O Ceará venceu o Sesi Bauru por 3 sets a 2, em jogo na última sexta-feira (6), pela 11ª rodada da Superliga B de Vôlei Feminino. As meninas do Vozão venceram com parciais de 25-23, 19-25, 16-25, 25-22 e 15-10 em jogaço no Ginásio Aécio de Borba.

Com o resultado, a equipe alvinegra chegou aos 23 pontos na competição e na cola do G4, a um do Sesi.

Para manter vivo o sonho de terminar entre as quatro melhores equipes, as alvinegras precisarão vencer o Londrina Vôlei e torcer por um tropeço do Sesi no certame nacional. As paulistas têm dois jogos a menos.

O próximo compromisso do Vozão acontece na sexta-feira, 13, às 19 horas (de Brasília), contra o Londrina Vôlei. A partida será disputada no Ginásio de Esportes do Jd. Bandeirantes, em Londrina (PR). A partida marca o encerramento da primeira fase do certame nacional.

Como foi o jogo

Disputado ponto a ponto, Ceará e Sesi travaram um duelo espetacular no primeiro set. A equipe paulista largou em vantagem no início do período, principalmente devido aos erros das alvinegras. Com o passar da partida, o Time do Povo se reencontrou, conseguiu virar a partida e, na reta final, fechou em 25-23.

A equipe cearense oscilou no início do segundo set. Com isso, o Sesi aproveitou para abrir vantagem no placar, chegando a ficar mais de cinco pontos à frente. O Time do Povo buscou a reação, mas não conseguiu igualar o marcador, com as paulistas vencendo por 19-25.

No terceiro set, o Ceará saiu novamente em desvantagem. Apesar da luta em quadra, principalmente na reta final, as alvinegras foram superadas por 16-25.

A postura do Ceará mudou no quarto set. Avassaladora no início do período, conseguiu abrir margem no placar. A vantagem deu tranquilidade para a equipe conseguir administrar o duelo, que, com eficiência no ataque, conseguiu vencer por 25-22.

No tie-break, as alvinegras mantiveram a consistência e conseguiram dominar o Sesi em quadra. Com eficiência, conseguiram fechar o set em 15-10.