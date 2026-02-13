Ceará vence o Londrina e encerra 1ª fase da Superliga B em 5º lugar

O Ceará venceu o Londrina por 3 sets a 0 (20-25, 22-25 e 17-25), em mais uma rodada da Superliga B feminina de vôlei. As equipes se enfrentaram nesta sexta-feira (13), no Ginásio de Esportes do Jardim Bandeirantes, no Paraná.

Com o resultado, o grupo cearense encerrou a primeira fase da competição em quinto lugar. Ao todo, foram nove vitórias e quatro derrotas em 13 partidas disputadas. A equipe comandada por Raphael Dantas já havia garantido vaga antecipada nos playoffs da competição.

A equipe vai enfrentar o Sesi no primeiro duelo dos playoffs. A Confederação Brasileira de Voleibol (CBV) ainda não divulgou a tabela detalhada dessa fase.