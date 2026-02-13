Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Ceará vence o Londrina e encerra 1ª fase da Superliga B em 5º lugar

Equipe já havia garantido vaga nos playoffs da competição

Escrito por
Redação jogada@svm.com.br
Jogada
Legenda: Ceará supera o Londrina por 3 sets a 0.
Foto: Cristiano Trindade / Londrina Vôlei

O Ceará venceu o Londrina por 3 sets a 0 (20-25, 22-25 e 17-25), em mais uma rodada da Superliga B feminina de vôlei. As equipes se enfrentaram nesta sexta-feira (13), no Ginásio de Esportes do Jardim Bandeirantes, no Paraná. 

Com o resultado, o grupo cearense encerrou a primeira fase da competição em quinto lugar. Ao todo, foram nove vitórias e quatro derrotas em 13 partidas disputadas. A equipe comandada por Raphael Dantas já havia garantido vaga antecipada nos playoffs da competição. 

A equipe vai enfrentar o Sesi no primeiro duelo dos playoffs. A Confederação Brasileira de Voleibol (CBV) ainda não divulgou a tabela detalhada dessa fase.

Veja também

teaser image
Jogada

Técnico do Ceará Vôlei destaca evolução da equipe e traça metas na Superliga B

teaser image
Jogada

Ceará encerra atividades do vôlei feminino e do futsal no final do ano

teaser image
Jogada

Ceará acerta a contratação do lateral-esquerdo Sánchez, cria da base do Vovô

Assuntos Relacionados

Jogada

Rafael Ramos projeta confronto com o Floresta e a importância de sair em vantagem na semifinal

Lateral-direito deve ser titular no confronto deste domingo pelo jogo de ida da semifinal

Vladimir Marques Há 25 minutos
Foto de Ceará x Fortaleza pelo Campeonato Cearense 2026

Jogada

Ceará e Fortaleza chegam às semifinais do Cearense invictos e dominantes; veja números

Times voltam a campo neste fim de semana

Ian Laurindo* Há 32 minutos
jogadoras

Jogada

Ceará vence o Londrina e encerra 1ª fase da Superliga B em 5º lugar

Equipe já havia garantido vaga nos playoffs da competição

Redação Há 34 minutos

Jogada

Norde Vôlei vence Sesc-MS garante vaga nos playoffs da Superliga B 25/26

Carcará engatou quarta vitória seguida por 3 a 0 na competição

Redação 13 de Fevereiro de 2026
jogador

Jogada

Gabriel Fuentes celebra chegada ao Fortaleza: 'Deixar o clube no alto'

Jogador de 29 anos poderá estrear já no Campeonato Cearense

Crisneive Silveira 13 de Fevereiro de 2026
Lezcano em ação pelo Fluminense

Jogada

Fortaleza acerta contratação de meia Rubén Lezcano, do Fluminense

O atleta paraguaio chega por empréstimo para a disputa da Série B

Alexandre Mota e Brenno Rebouças 13 de Fevereiro de 2026