Ceará encerra atividades do vôlei feminino e do futsal no final do ano

A diretoria do Ceará encerrou duas modalidades para a sequência da temporada de 2026: futsal e vôlei feminino. A decisão é motivada para readequação financeira após o rebaixamento de futebol à Série B. A informação foi divulgada pelo jornalista Déo Luís e confirmada pelo Diário do Nordeste.

Vale ressaltar que a equipe de vôlei segue em atividade no momento, com a disputa da Superliga B. Apesar de ser um dos destaques, ocupando a 5ª posição geral e com chance de acesso, o clube já optou pela descontinuidade do projeto logo após o fim da competição, marcada para 29 de março.

A reportagem apurou que os vencimentos de staff e elenco estavam atrasados. O Ceará, no entanto, só irá se manifestar sobre qualquer decisão relacionada ao time de vôlei, seja pela manutenção ou descontinuidade, ao final da competição nacional.

O panorama é diferente do futsal, que aguarda nova sinalização, mas não teve o orçamento validado pelo Conselho Deliberativo do Vovô. Deste modo, um retorno da atividade depende de novas parcerias firmadas.