Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Ceará encerra atividades do vôlei feminino e do futsal no final do ano

Decisão é motivada para queda financeira com o rebaixamento à Série B

Escrito por
Redação jogada@svm.com.br
(Atualizado às 19:26)
Jogada
Legenda: O vôlei feminino do Ceará é um dos destaques da atual temporada da Superliga B
Foto: Wellerson Gomes / Ceará

A diretoria do Ceará encerrou duas modalidades para a sequência da temporada de 2026: futsal e vôlei feminino. A decisão é motivada para readequação financeira após o rebaixamento de futebol à Série B. A informação foi divulgada pelo jornalista Déo Luís e confirmada pelo Diário do Nordeste.

Vale ressaltar que a equipe de vôlei segue em atividade no momento, com a disputa da Superliga B. Apesar de ser um dos destaques, ocupando a 5ª posição geral e com chance de acesso, o clube já optou pela descontinuidade do projeto logo após o fim da competição, marcada para 29 de março.

A reportagem apurou que os vencimentos de staff e elenco estavam atrasados. O Ceará, no entanto, só irá se manifestar sobre qualquer decisão relacionada ao time de vôlei, seja pela manutenção ou descontinuidade, ao final da competição nacional.

 

O panorama é diferente do futsal, que aguarda nova sinalização, mas não teve o orçamento validado pelo Conselho Deliberativo do Vovô. Deste modo, um retorno da atividade depende de novas parcerias firmadas.

 
Assuntos Relacionados

Jogada

Norde Vôlei vence Sesc-MS garante vaga nos playoffs da Superliga B 25/26

Carcará engatou quarta vitória seguida por 3 a 0 na competição

Redação Há 1 hora
jogador

Jogada

Gabriel Fuentes celebra chegada ao Fortaleza: 'Deixar o clube no alto'

Jogador de 29 anos poderá estrear já no Campeonato Cearense

Crisneive Silveira Há 1 hora
Lezcano em ação pelo Fluminense

Jogada

Fortaleza acerta contratação de meia Rubén Lezcano, do Fluminense

O atleta paraguaio chega por empréstimo para a disputa da Série B

Alexandre Mota e Brenno Rebouças 13 de Fevereiro de 2026
jogador

Jogada

Chris Paul se despede da NBA e anuncia aposentadoria aos 40 anos

Jogador atuou no esporte por 21 anos

Redação 13 de Fevereiro de 2026
Atleta em ação pelo vôlei feminino do Ceará

Jogada

Ceará encerra atividades do vôlei feminino e do futsal no final do ano

Decisão é motivada para queda financeira com o rebaixamento à Série B

Redação 13 de Fevereiro de 2026
Fortaleza anuncia contratação do centroavante GB

Jogada

Fortaleza anuncia contratação do centroavante GB; veja detalhes

Centroavante de 21 anos chega do Vasco por empréstimo com opção de compra

Daniel Farias 13 de Fevereiro de 2026