Ceará e Fortaleza conhecem dias e horários de jogos na 3ª fase da Copa do Brasil

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) definiu as datas e horários dos jogos da terceira fase da Copa do Brasil 2026. Com isso, Ceará e Fortaleza já sabem quando voltam a campo pela competição nacional.

O Fortaleza enfrenta o Manauara na quarta-feira (11), às 19h30, na Arena da Amazônia, em Manaus (AM). Já o Ceará visita o Maranhão na quinta-feira (12), às 19h30, no estádio Castelão, em São Luís (MA).

Os dois jogos serão fora de casa e disputados em partida única e eliminatória. No caso de empate, a decisão de quem avança para a quarta fase da Copa do Brasil acontecerá na disputa de pênaltis entre as duas equipes.

