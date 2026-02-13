Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Ceará acerta a contratação do lateral-esquerdo Sánchez, cria da base do Vovô

Jogador de 30 ano foi formado na base do Ceará e estava no Noroeste, de São Paulo

Escrito por
e
(Atualizado às 12:46)
Jogada
Legenda: Sánchez assinará contrato em definitivo com o Ceará, com o negócio já estando acertado entre as partes.
Foto: Jonatan Dutra/Divulgação/Ferroviária SAF

O Ceará acertou a contratação do lateral-esquerdo Sánchez, velho conhecido da torcida alvinegra. O jogador que atualmente tem 30 anos e defende o Noroeste, de São Paulo, foi formado nas categorias de base do Vovô e atuou profissionalmente pela equipe até 2016.

O Diário do Nordeste apurou que Sánchez assinará contrato em definitivo com o Ceará, com o negócio já estando acertado entre as partes. O lateral-esquerdo, porém, só retornará a Porangabuçu após o término no Campeonato Paulista.

Legenda: Natural de Cascavel (CE), Sánchez foi revelado profissionalmente pelo Ceará na temporada 2015
Foto: Foto: Bruno Gomes/SVM/Arquivo

Natural de Cascavel (CE), Sánchez foi revelado profissionalmente pelo Ceará na temporada 2015, permanecendo no clube até 2016 e somando ao todo 11 jogos pelo Vozão. Em seguida, passou por outras equipes, como Macaé, Arouca-POR e Figueirense.

Ele ganhou destaque com a camisa do Volta Redonda, equipe que defendeu entre as temporadas 2023 e 2025, somando 82 partidas. Em 2026, foi negociado com o Noroeste, onde soma, até o momento, sete partidas e uma assistência.

Veja também

teaser image
Jogada

Ceará acerta contratação do zagueiro Luiz Otávio, do Mirassol

teaser image
Jogada

Atacante Wendel Silva é o novo reforço do Ceará para 2026

Jogada

Ceará acerta a contratação do lateral-esquerdo Sánchez, cria da base do Vovô

Jogador de 30 ano foi formado na base do Ceará e estava no Noroeste, de São Paulo

Brenno Rebouças e Daniel Farias Há 1 hora
Montagem de fotos de Wendel Silva, reforço do Ceará, e Gabriel Fuentes, reforço do Fluminense

Jogada

Ceará e Fortaleza correm contra prazo para regularizar reforços no Cearense; veja nomes

Prazo encerra nesta sexta-feira (13) e times ainda têm jogadores não-regularizados

Daniel Farias Há 2 horas
Foto de Luiz Otávio, zagueiro do Ceará

Jogada

Luiz Otávio fala sobre renovação com o Ceará: ‘todos sabem como eu me entrego’

Zagueiro de 37 anos renovou contrato com o Vovô até o fim da temporada 2026

Daniel Farias 13 de Fevereiro de 2026
Foto de Dembelé durante PSG x Aston Villa na Champions League 2024/2025

Jogada

Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de sexta-feira (13)

Confira os jogos de futebol ao vivo desta sexta-feira, dia 13 de fevereiro de 2026

Redação 13 de Fevereiro de 2026
Luiz Otávio zagueiro do Ceará

Jogada

Ceará acerta contratação do zagueiro Luiz Otávio, do Mirassol

Defensor é a oitava contratação do Alvinegro nesta janela de transferências

Brenno Rebouças 12 de Fevereiro de 2026

Jogada

Juninho Quixadá mostra choro do filho após queda do Canarinho do Sertão no Cearense; vídeo

Jogador de 40 anos publicou texto sobre o momento nas redes sociais

Crisneive Silveira 12 de Fevereiro de 2026