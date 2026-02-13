Ceará acerta a contratação do lateral-esquerdo Sánchez, cria da base do Vovô
Jogador de 30 ano foi formado na base do Ceará e estava no Noroeste, de São Paulo
O Ceará acertou a contratação do lateral-esquerdo Sánchez, velho conhecido da torcida alvinegra. O jogador que atualmente tem 30 anos e defende o Noroeste, de São Paulo, foi formado nas categorias de base do Vovô e atuou profissionalmente pela equipe até 2016.
O Diário do Nordeste apurou que Sánchez assinará contrato em definitivo com o Ceará, com o negócio já estando acertado entre as partes. O lateral-esquerdo, porém, só retornará a Porangabuçu após o término no Campeonato Paulista.
Natural de Cascavel (CE), Sánchez foi revelado profissionalmente pelo Ceará na temporada 2015, permanecendo no clube até 2016 e somando ao todo 11 jogos pelo Vozão. Em seguida, passou por outras equipes, como Macaé, Arouca-POR e Figueirense.
Ele ganhou destaque com a camisa do Volta Redonda, equipe que defendeu entre as temporadas 2023 e 2025, somando 82 partidas. Em 2026, foi negociado com o Noroeste, onde soma, até o momento, sete partidas e uma assistência.
