Atacante Wendel Silva é o novo reforço do Ceará para 2026
Jogador de 25 anos estava no Santa Clara
Wendel Silva é o novo reforço do Ceará. O jogador de 25 anos estava no Santa Clara. O Diário do Nordeste apurou que o atacante chega por empréstimo, com opção de compra. O vínculo vai até o fim de 2026. O atleta chega para reforçar o time comandado por Mozart.
Formado nas categorias de base do Flamengo, o jogador subiu para o profissional do Rubro-Negro carioca em 2020. Em seguida, ele passou pelos seguintes times: Leixões, SC Covilhã e FC Porto. Todos de Portugal. Em 2024, o atleta foi para o Santos, onde ficou até parte de 2025, quando foi para o Santa Clara.
O Ceará volta a campo no domingo (15). A equipe enfrenta o Floresta no primeiro jogo da semifinal do Campeonato Cearense. O duelo terá início às 16h (de Brasília), no Estádio Presidente Vargas.
