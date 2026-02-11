Pedro Gilmar fala da emoção de jogar um Clássico-Rei pelo Ceará e que Luiz Otávio é sua referência

Em seu 1º ano como profissional, o zagueiro Pedro Gilmar chamou a atenção do técnico Mozart nos treinamentos de pré-temporada no Vovozão e virou titular ao lado de Eder na zaga.

"Foi um começo importante para mim. Graças a Deus, tive minhas oportunidades logo no início, com o professor (Mozart) me colocando para estrear como titular. Venho bem nas partidas, agora é manter essa pegada e seguir aproveitando as oportunidades".

Já são 5 jogos e um gol, com a partida mais recente sendo muito especial: um Clássico-Rei, no último domingo, no empate em 0x0 no Castelão.

O zagueiro de 19 anos destacou a importância de jogado uma partida desse tamanho pelo Ceará. Ele descreveu a emoção de estrear em um Clássico-Rei como a realização de um sonho, afirmando que, mesmo após a partida, a "sua ficha ainda não caiu".

"Foi uma sensação que eu acho que até agora minha ficha ainda não caiu, sabe? Eu saí das arquibancadas, já acompanhei vários clássicos lá. Foi uma emoção muito grande.

Para ele, a experiência foi marcante por representar a transição direta da arquibancada, onde acompanhava o Ceará como torcedor desde a infância, para dentro das quatro linhas.

"Eu que sou torcedor do Ceará desde pequeno, fazer um gol com essa camisa pesada e com a história linda que tem, foi uma felicidade imensa", disse ele.Eu falei para o meu pai em um jogo no Castelão: 'Pai, um dia eu ainda vou jogar no Castelão'. O jogo do clássico foi a minha estreia lá também".

Luiz Otávio como inspiração

Pedro Gilmar cita três principais referências que inspiram seu estilo de jogo e sua trajetória profissional, dividindo-as entre ídolos que acompanhou de perto no clube e referências internacionais:

"De pertinho, a minha inspiração sempre foi o Luiz Otávio. Sempre acompanhei a trajetória dele, é um ídolo da nossa nação. Estou sempre conversando com ele, tirando dúvidas, e ele sempre me ajuda. Acompanhei o Marcos Victor também, que tem um estilo parecido com o meu. Da Europa, minha inspiração é o Van Dijk. Sempre busco ver lances dele antes dos jogos para tentar evoluir", completou o zagueiro.

Nem sempre foi zagueiro...

Quem vê Pedro Gilmar como profissional na zaga do Vozão nem imagina que ele não começou a jogar futebol como zagueiro. Na infância, ele foi atacante, mas após não ser aprovado na posição, tentou como zagueiro e 'deslanchou'.

"No começo eu não era zagueiro, eu era atacante. Fiz o teste de centroavante e não passei, aí fui fazer o teste de zagueiro e passei. Desde então sou zagueiro até hoje e foi uma das melhores coisas que eu fiz na minha vida".