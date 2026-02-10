Vina chega aos 50 gols pelo Ceará e recebe homenagem do clube: 'Honrado e privilegiado'

Vina foi homenageado pelo Ceará após marcar o 50º gol pelo Alvinegro. O clube entregou, nesta terça-feira (10), uma placa e uma camisa personalizada em alusão à marca. O meia-atacante alcançou o número na goleada diante do Horizonte, pelo Campeonato Cearense, no dia 1º de fevereiro. As equipes se enfrentaram na segunda fase.

"Eu me sinto honrado e privilegiado. Desde o dia em que cheguei aqui, sempre falei sobre fazer história. Vejo que, depois desses anos, ela está sendo bem construída, com o apoio de todos do clube e, principalmente, do torcedor. Metas são para serem batidas, né? Sempre pensando no coletivo, principalmente no Ceará”, afirmou o atleta ao site do clube.

“É bacana ter esse reconhecimento e bons números aqui. Vamos por mais, passo a passo, batalhando e me dedicando, sempre pensando nos objetivos do clube. Sei que, fazendo gols, vou ajudar cada vez mais. Agora é pensar em aumentar esses números para contribuir com o Ceará nas competições", completou.

A homenagem foi entregue ao meia-atacante com a presença de Thiago Elói, diretor do Centro Cultural do Vovô e do presidente do clube, João Paulo Silva. O dirigente falou sobre o camisa 29.

"É um atleta extremamente identificado com o clube. Tem uma história bonita construída aqui, sempre com muito profissionalismo. Alcançar essa marca não é fácil. E ele conseguiu, por isso recebe esse reconhecimento. Tenho certeza de que, com foco e dedicação no dia a dia, ele irá nos ajudar a conquistar os objetivos que traçamos para esta temporada", afirmou João Paulo.

Histórico

Vina chegou ao Ceará em 2020, emprestado pelo Atlético-MG, e rapidamente se tornou peça-chave no elenco. Em sua temporada de estreia pelo Alvinegro, acumulou 23 gols e 19 assistências em 59 jogos, desempenho que lhe rendeu presença na Seleção do Campeonato Brasileiro daquele ano.

O meia-atacante vestiu a camisa 29 do Mais Querido até 2023, encerrando sua primeira passagem com 46 gols marcados. Depois de atuar por Grêmio, Al-Hazm e Al-Jubail, o jogador voltou ao clube em 2025. Na atual temporada, já soma quatro gols. Somando suas duas passagens, Vina disputou 190 partidas pelo Ceará, registrando 50 gols e 35 assistências, somando 85 participações diretas em gols pelo Alvinegro.

O Ceará volta a campo no domingo (15), quando enfrenta o Floresta no primeiro jogo da semifinal do Campeonato Cearense. O duelo terá início às 16h (de Brasília), no Estádio Presidente Vargas. O Diário do Nordeste e a Verdinha FM acompanham ao vivo e em tempo real.