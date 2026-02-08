FCF define datas das semifinais do Campeonato Cearense; veja ordem dos jogos e horários

A Federação Cearense de Futebol (FCF), definiu as datas e horários das semifinais do Campeonato Cearense. Os confrontos serão nos próximos fins de semana.

Legenda: As semifinais do Cearense foram definidas Foto: Divulgação / FCF

Mandos de campo

Ceará e Fortaleza terão os mandos de campo nos jogos de volta por terem sido líderes de seus grupos na 2ª Fase. O Vovô foi líder do Grupo D com 7 pontos, e o Leão foi do C com 5. Os mandos dos jogos de volta estão indefinidos, já que os dois clubes podem escolher entre PV e Castelão, após a disponibilidade do Gigante da Boavista.