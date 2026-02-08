Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

FCF define datas das semifinais do Campeonato Cearense; veja ordem dos jogos e horários

Ceará, Fortaleza, Ferroviário e Floresta estão nas semifinais

Escrito por
Vladimir Marques vladimir.marques@svm.com.br
(Atualizado às 22:19)
Jogada
Legenda: As semifinais do Cearense tiveram as datas definidas, com Leão e Vovô tendo mando do 2º jogo
Foto: THIAGO GADELHA / SVM

A Federação Cearense de Futebol (FCF), definiu as datas e horários das semifinais do Campeonato Cearense. Os confrontos serão nos próximos fins de semana.

Legenda: As semifinais do Cearense foram definidas
Foto: Divulgação / FCF

Mandos de campo

Ceará e Fortaleza terão os mandos de campo nos jogos de volta por terem sido líderes de seus grupos na 2ª Fase. O Vovô foi líder do Grupo D com 7 pontos, e o Leão foi do C com 5. Os mandos dos jogos de volta estão indefinidos, já que os dois clubes podem escolher entre PV e Castelão, após a disponibilidade do Gigante da Boavista.

Legenda: Classificação final da 2ª Fase do Cearense
Foto: Reprodução / FCF

Assuntos Relacionados

Jogada

Carpini reclama de pênalti não marcado para o Fortaleza: 'Não vejo como movimento natural'

Lance polêmico aconteceu aos 6 minutos do 1º tempo, com toque de mão de Zanocelo dentro da área

Vladimir Marques Há 26 minutos

Jogada

FCF define datas das semifinais do Campeonato Cearense; veja ordem dos jogos e horários

Ceará, Fortaleza, Ferroviário e Floresta estão nas semifinais

Vladimir Marques Há 46 minutos
Foto de Lucas Gazal no Clássico-Rei

Jogada

Gazal elogia partida do Fortaleza no Clássico mas lamenta não quebra de tabu: 'a gente quer vencer'

Fortaleza ficou somente no empate com o Ceará no 1° Clássico-Rei

Ian Laurindo* Há 1 hora

Jogada

Árbitro explica por que não marcou pênalti para o Fortaleza no Clássico-Rei; entenda

Equipes se enfrentaram neste domingo (8), na Arena Castelão

Crisneive Silveira Há 1 hora
treinador

Jogada

O que faltou ao Ceará para vencer o Fortaleza no Clássico-Rei do Cearense? Mozart explica

Equipes ficaram no empate sem gols em duelo do Cearense.

Crisneive Silveira Há 1 hora
Foto de Richard, goleiro do Ceará, fala que Ceará foi melhor no Clássico e projeta semifinais: 'tentamos um pouco mais'

Jogada

Richard fala que Ceará foi melhor no Clássico e projeta semifinais: 'tentamos um pouco mais'

Goleiro assumiu a meta alvinegra no Clássico-Rei com a lesão de Bruno Ferreira

Ian Laurindo* Há 1 hora