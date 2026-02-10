Presidente do Ceará admite contato por Mastriani, mas diz: ‘fora da nossa realidade’

O Ceará segue interessado na contratação do centroavante uruguaio Gonzalo Mastriani, do Athletico-PR. O Diário do Nordeste apurou que o Vovô fez recentemente uma nova consulta pelo jogador de 32 anos, que perdeu espaço no time paranaense.

O interesse foi confirmado também pelo próprio presidente do Ceará, João Paulo Silva, em entrevista exclusiva ao Jogada 1º Tempo nesta terça-feira (10). O dirigente confirmou que o Vovô está no mercado em busca de um camisa 9 e que Mastriani é um dos alvos.

O Athletico-PR e o staff do jogador responderam à sondagem do Ceará apresentando as condições financeiras para um negócio, para avaliação do clube cearense. João Paulo Silva afirmou que Mastriani está em um patamar financeiro fora da realidade do Vovô.

Legenda: Gonzalo Mastriani comemora gol com a camisa do Athletico-PR Foto: Diego Lima / AFP

“É um bom jogador, mas a gente acabou não fazendo proposta, até porque eu sondei a questão financeira dele, ele é um jogador que hoje está em um patamar financeiro fora da nossa realidade”, disse o dirigente em entrevista ao Jogada 1º Tempo.

Quando foi contratado pelo Athletico-PR, no início da temporada 2024, Mastriani custou 2 milhões de dólares (cerca de R$ 9,8 milhões, na cotação da época). Atualmente, de acordo com o portal Transfermarkt, ele é avaliado em 1,2 milhão de euros (cerca de R$ 7 milhões).

Mastriani tem 32 anos e está no Athletico-PR desde 2024. Em 2025, ele foi emprestado ao Botafogo, mas não conseguiu ter sucesso no time carioca. Neste início de temporada 2026, ele também não tem sido aproveitado no elenco principal do Furacão.

Legenda: João Paulo Silva, presidente do Ceará Foto: Kid Júnior/SVM

Além de Mastriani, outros centroavantes estão na mira do Ceará para 2026. O clube atualmente conta apenas com Lucca para a posição, mas está no mercado em busca de mais uma peça, conforme explicou o presidente João Paulo Silva no Jogada.

“A gente está buscando sim um centroavante. É uma posição difícil de achar no futebol, um centroavante de área. Nós estamos buscando, mas ainda não tem nada certo. Tem alguns nomes que a gente está avaliando, que estão dentro do nosso radar”, concluiu.