Bastidores da busca do Ceará por centroavante têm negativa de Mastriani e procura por novos nomes

O Ceará segue no mercado na busca por mais atacantes, inclusive para a posição de centroavante, que conta apenas com Lucca atualmente no elenco. O Diário do Nordeste apurou que nas últimas semanas o Vovô fez propostas por jogadores, mas que até o momento não conseguiu fechar a contratação de mais um centroavante.

Um dos atletas que recebeu proposta do Ceará foi o centroavante uruguaio Gonzalo Mastriani, atualmente no Athletico-PR. O Diário do Nordeste apurou que as tratativas começaram há algumas semanas, com o Vovô apresentando uma oferta para contar com o camisa 9 em 2026. Apesar do interesse do Ceará, as negociações não avançaram.

Legenda: Gonzalo Mastriani durante jogo do Athletico-PR Foto: Albari Rosa / AFP

Mastriani tem 32 anos e está no Athletico-PR desde 2024. Em 2025, ele foi emprestado ao Botafogo, mas não conseguiu ter sucesso no time carioca. Neste início de temporada 2026, ele também não tem sido aproveitado no elenco principal do Furacão.

Outro nome que o Ceará buscou no mercado foi o do atacante Maurício Garcez, atualmente no Avaí. Alvo do Vovô no mercado de transferências, ele atua como ponta, mas também faz a função de centroavante. Ele, porém, fechou com outro time e não defenderá o Vovô.

Legenda: Maurício Garcez defendeu o Paysandu na temporada 2025 Foto: Jorge Luís Totti / Paysandu

O atacante, que atua principalmente pelo lado esquerdo, ganhou destaque em 2025 com a camisa do Paysandu. Emprestado pelo Avaí, ele somou sete gols e quatro assistências em 25 jogos pelo Papão. Em 2026, pelo Avaí, são cinco jogos, um gol e duas assistências.

Diante das negativas, o Ceará segue no mercado em busca de novas peças para o setor de ataque. Este é, inclusive, o único setor do Vovô que o clube ainda deseja reforçar nesta primeira janela de transferências, que vai até o dia 2 de março.