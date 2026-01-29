Satisfeito com elenco, Ceará quer contratar atacantes para fechar janela de transferências
Vovô já realizou sete contratações para o início da temporada e quer reforçar o setor ofensivo
Com sete contratações feitas para temporada, Ceará segue ativo na janela de transferências em busca de atacantes para as competições de 2026. O clube entende que já preencheu setores defensivos e meio-campo e, agora, tem foco nas pontas e na vaga de centroavante do elenco de Mozart.
O setor ofensivo alvinegro conta com Fernandinho, Pedro Henrique e Lucca de remanescentes da temporada passada. Vina é meia-atacante, mas também pode fazer a função de camisa 9 na equipe. As outras opções para o setor ofensivo subiram da base: Giulio, Adriano Bispo, Melk, Enzo e Kauã Ziegler.
Matheusinho e Juan Alano podem fazer funções no ataque, mas atuam, preferencialmente, como meias-atacantes na equipe. Inclusive, eles foram anunciados para esta posição no plantel de Mozart. Com isso, o clube direciona as buscas para as vagas de ponta e centroavante.
CONTRATAÇÕES
Até o momento, o time de Porangabuçu contratou o goleiro Jorge Meurer, os zagueiros Júlio César e Ronald Carvalho, os laterais Alex Silva e Fernando, além dos meias-atacantes Matheusinho e Juan Alano. O Vovô tenta repor as saídas de atletas depois do término da Série A de 2025.
LESÃO DE DIEGUINHO
O volante Dieguinho rompeu um ligamento do tornozelo esquerdo e passou por cirurgia. O período de recuperação é de quatro meses e o atleta deve retornar somente em maio aos treinos no campo do CT de Porangabuçu. Apesar da baixa, o Ceará não deve ir atrás de um novo volante para repor a ausência do camisa 20.
O Alvinegro entra em campo no próximo domingo (1º), às 18h, para enfrentar o Horizonte, pela segunda rodada da segunda fase do Campeonato Cearense. A equipe alvinegra tem três pontos somados, depois de golear o Ferroviário, por 5 a 1, no último final de semana.