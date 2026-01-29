Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Satisfeito com elenco, Ceará quer contratar atacantes para fechar janela de transferências

Vovô já realizou sete contratações para o início da temporada e quer reforçar o setor ofensivo

Escrito por
Samuel Conrado samuel.conrado@svm.com.br
(Atualizado às 17:30)
Jogada
Legenda: Remanescente de 2025, Fernandinho voltou a marcar diante do Ferroviário, na goleada por 5 a 1
Foto: Felipe Santos/Ceará SC

Com sete contratações feitas para temporada, Ceará segue ativo na janela de transferências em busca de atacantes para as competições de 2026. O clube entende que já preencheu setores defensivos e meio-campo e, agora, tem foco nas pontas e na vaga de centroavante do elenco de Mozart.

Veja também

teaser image
Jogada

Antes de goleada do Ceará, Mozart destaca jogo mental e pede: 'Vamos buscar o que é nosso'

teaser image
Jogada

Jovens fortalezenses preferem torcer para Ceará ou Fortaleza? Veja levantamento

teaser image
Jogada

Apresentado no Ceará, Júlio César celebra acerto e detalha características como zagueiro

O setor ofensivo alvinegro conta com Fernandinho, Pedro Henrique e Lucca de remanescentes da temporada passada. Vina é meia-atacante, mas também pode fazer a função de camisa 9 na equipe. As outras opções para o setor ofensivo subiram da base: Giulio, Adriano Bispo, Melk, Enzo e Kauã Ziegler.

Matheusinho e Juan Alano podem fazer funções no ataque, mas atuam, preferencialmente, como meias-atacantes na equipe. Inclusive, eles foram anunciados para esta posição no plantel de Mozart. Com isso, o clube direciona as buscas para as vagas de ponta e centroavante.

CONTRATAÇÕES

Até o momento, o time de Porangabuçu contratou o goleiro Jorge Meurer, os zagueiros Júlio César e Ronald Carvalho, os laterais Alex Silva e Fernando, além dos meias-atacantes Matheusinho e Juan Alano. O Vovô tenta repor as saídas de atletas depois do término da Série A de 2025. 

imagem com contratações do Ceará para 2026
Legenda: Ceará contratou sete atletas para o início da temporada
Foto: Arte Jogada/SVM

LESÃO DE DIEGUINHO

O volante Dieguinho rompeu um ligamento do tornozelo esquerdo e passou por cirurgia. O período de recuperação é de quatro meses e o atleta deve retornar somente em maio aos treinos no campo do CT de Porangabuçu. Apesar da baixa, o Ceará não deve ir atrás de um novo volante para repor a ausência do camisa 20.

O Alvinegro entra em campo no próximo domingo (1º), às 18h, para enfrentar o Horizonte, pela segunda rodada da segunda fase do Campeonato Cearense. A equipe alvinegra tem três pontos somados, depois de golear o Ferroviário, por 5 a 1, no último final de semana.

 

Assuntos Relacionados
profissional

Jogada

Fortaleza anuncia ex-Coritiba e Cruzeiro como novo Gerente de Planejamento e Controle de Futebol

Herbert Júnior tem vasta experiência na área

Redação Há 14 minutos

Jogada

Satisfeito com elenco, Ceará quer contratar atacantes para fechar janela de transferências

Vovô já realizou sete contratações para o início da temporada e quer reforçar o setor ofensivo

Samuel Conrado Há 41 minutos
taça

Jogada

Campeões da Copa do Mundo: veja a lista completa desde 1930

Edição de 2026 será realizada no Canadá, Estados Unidos e México

Crisneive Silveira Há 1 hora
Foto de Botafogo e Cruzeiro durante jogo da Série A do Brasileirão 2025

Jogada

Botafogo x Cruzeiro na Série A do Brasileirão: veja onde assistir, horário e escalações

Equipes se enfrentam no Campeonato Brasileiro em partida transmitida ao vivo no Brasil

Daniel Farias Há 1 hora
Mirassol e Vasco se enfrentam nesta quinta-feira (29) na Série A do Brasileirão, em partida válida pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro

Jogada

Mirassol x Vasco na Série A do Brasileirão: veja onde assistir, horário e escalações

Equipes se enfrentam no Campeonato Brasileiro em partida transmitida ao vivo no Brasil

Daniel Farias Há 2 horas
Foto de Deni Avdija, jogador do Washington Wizards, durante jogo da NBA

Jogada

Jogos de hoje na NBA: veja onde assistir e horário das partidas de quinta-feira (29)

Confira jogos do basquete norte-americano transmitidos ao vivo da NBA 2025/2026

Daniel Farias Há 2 horas