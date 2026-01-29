Jovens fortalezenses preferem torcer para Ceará ou Fortaleza? Veja levantamento

Uma nova pesquisa de opinião pública, encomendada pelo Sistema Verdes Mares e realizada pelo Instituto Opnus, apontou quais times têm mais torcedores entre o público jovem (de 16 e 24 anos), em Fortaleza (CE). O Ceará é o clube com maior torcida jovem, com 41% dos entrevistados. Logo após o Vovô está o Fortaleza, com 26% das respostas.

A diferença entre Vovô e Leão entre o público jovem da capital é de 15 pontos percentuais, o que representa uma ampla vantagem do time alvinegro neste levantamento. A margem de erro é de 2% e o nível de confiança da pesquisa é de 95%.

Legenda: Torcida do Ceará na Arena Castelão Foto: Thiago Gadelha/SVM

As entrevistas foram realizadas com pessoas de Fortaleza (CE) entre 16 e 24 anos, entre os dias 10 e 18 de janeiro de 2026. Os dados foram coletados através de entrevistas presenciais, com aplicação de questionário estruturado. O cientista político e diretor do Instituto Opnus, Pedro Barbosa, foi o responsável técnico da pesquisa.

RESULTADO DA PESQUISA - JOVENS DE FORTALEZA

Ceará: 41% Fortaleza: 26% Não torce para nenhum time: 22% Corinthians: 4% Flamengo: 3% NS/NR: 2% Seleção Brasileira: 1% Outros: 1%

Equipes como Ferroviário, Palmeiras e São Paulo, que foram citadas por entrevistados de outras faixas etárias, não pontuaram entre o público jovem de Fortaleza, bem como outras equipes do futebol brasileiro e demais representantes do futebol cearense.

Considerando todo o estado do Ceará, quem lidera o número de torcedores entre o público jovem é o Flamengo, com 30%. Em seguida, estão pessoas que não torcem para nenhum time (24%), Ceará (16%), Corinthians (11%) e Fortaleza (10%).

Legenda: Torcedores do Fortaleza na Arena Castelão Foto: Kid Júnior/SVM

RESULTADO DA PESQUISA - JOVENS DO CEARÁ

Flamengo: 30% Não torce para nenhum time: 24% Ceará: 16% Corinthians: 11% Fortaleza: 10% São Paulo: 3% Palmeiras: 2% Vasco: 1% Outros: 1% NS/NR: 1%

OUTROS LEVANTAMENTOS

Além do levantamento com os jovens, o Diário do Nordeste também apresentará outros dados extraídos da pesquisa, como o ranking das maiores torcidas do estado do Ceará, das maiores torcidas de Fortaleza, e a realidade dos times do interior do estado.