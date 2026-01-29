Jovens fortalezenses preferem torcer para Ceará ou Fortaleza? Veja levantamento
Levantamento ouviu jovens de 16 a 24 anos e traça o cenário das torcidas no estado
Uma nova pesquisa de opinião pública, encomendada pelo Sistema Verdes Mares e realizada pelo Instituto Opnus, apontou quais times têm mais torcedores entre o público jovem (de 16 e 24 anos), em Fortaleza (CE). O Ceará é o clube com maior torcida jovem, com 41% dos entrevistados. Logo após o Vovô está o Fortaleza, com 26% das respostas.
A diferença entre Vovô e Leão entre o público jovem da capital é de 15 pontos percentuais, o que representa uma ampla vantagem do time alvinegro neste levantamento. A margem de erro é de 2% e o nível de confiança da pesquisa é de 95%.
As entrevistas foram realizadas com pessoas de Fortaleza (CE) entre 16 e 24 anos, entre os dias 10 e 18 de janeiro de 2026. Os dados foram coletados através de entrevistas presenciais, com aplicação de questionário estruturado. O cientista político e diretor do Instituto Opnus, Pedro Barbosa, foi o responsável técnico da pesquisa.
RESULTADO DA PESQUISA - JOVENS DE FORTALEZA
- Ceará: 41%
- Fortaleza: 26%
- Não torce para nenhum time: 22%
- Corinthians: 4%
- Flamengo: 3%
- NS/NR: 2%
- Seleção Brasileira: 1%
- Outros: 1%
Equipes como Ferroviário, Palmeiras e São Paulo, que foram citadas por entrevistados de outras faixas etárias, não pontuaram entre o público jovem de Fortaleza, bem como outras equipes do futebol brasileiro e demais representantes do futebol cearense.
Considerando todo o estado do Ceará, quem lidera o número de torcedores entre o público jovem é o Flamengo, com 30%. Em seguida, estão pessoas que não torcem para nenhum time (24%), Ceará (16%), Corinthians (11%) e Fortaleza (10%).
RESULTADO DA PESQUISA - JOVENS DO CEARÁ
- Flamengo: 30%
- Não torce para nenhum time: 24%
- Ceará: 16%
- Corinthians: 11%
- Fortaleza: 10%
- São Paulo: 3%
- Palmeiras: 2%
- Vasco: 1%
- Outros: 1%
- NS/NR: 1%
OUTROS LEVANTAMENTOS
Além do levantamento com os jovens, o Diário do Nordeste também apresentará outros dados extraídos da pesquisa, como o ranking das maiores torcidas do estado do Ceará, das maiores torcidas de Fortaleza, e a realidade dos times do interior do estado.