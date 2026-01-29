Diário do Nordeste
Jovens fortalezenses preferem torcer para Ceará ou Fortaleza? Veja levantamento

Levantamento ouviu jovens de 16 a 24 anos e traça o cenário das torcidas no estado

Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
Jogada
Legenda: Nova pesquisa apontou quais times têm mais torcedores entre o público jovem em Fortaleza
Foto: Thiago Gadelha

Uma nova pesquisa de opinião pública, encomendada pelo Sistema Verdes Mares e realizada pelo Instituto Opnus, apontou quais times têm mais torcedores entre o público jovem (de 16 e 24 anos), em Fortaleza (CE). O Ceará é o clube com maior torcida jovem, com 41% dos entrevistados. Logo após o Vovô está o Fortaleza, com 26% das respostas.

A diferença entre Vovô e Leão entre o público jovem da capital é de 15 pontos percentuais, o que representa uma ampla vantagem do time alvinegro neste levantamento. A margem de erro é de 2% e o nível de confiança da pesquisa é de 95%.

Foto da torcida do Ceará na Arena Castelão
Legenda: Torcida do Ceará na Arena Castelão
Foto: Thiago Gadelha/SVM

As entrevistas foram realizadas com pessoas de Fortaleza (CE) entre 16 e 24 anos, entre os dias 10 e 18 de janeiro de 2026. Os dados foram coletados através de entrevistas presenciais, com aplicação de questionário estruturado. O cientista político e diretor do Instituto Opnus, Pedro Barbosa, foi o responsável técnico da pesquisa.

RESULTADO DA PESQUISA - JOVENS DE FORTALEZA

  1. Ceará: 41%
  2. Fortaleza: 26%
  3. Não torce para nenhum time: 22%
  4. Corinthians: 4%
  5. Flamengo: 3%
  6. NS/NR: 2%
  7. Seleção Brasileira: 1%
  8. Outros: 1%

Equipes como Ferroviário, Palmeiras e São Paulo, que foram citadas por entrevistados de outras faixas etárias, não pontuaram entre o público jovem de Fortaleza, bem como outras equipes do futebol brasileiro e demais representantes do futebol cearense.

Considerando todo o estado do Ceará, quem lidera o número de torcedores entre o público jovem é o Flamengo, com 30%. Em seguida, estão pessoas que não torcem para nenhum time (24%), Ceará (16%), Corinthians (11%) e Fortaleza (10%).

Legenda: Torcedores do Fortaleza na Arena Castelão
Foto: Kid Júnior/SVM

RESULTADO DA PESQUISA - JOVENS DO CEARÁ

  1. Flamengo: 30%
  2. Não torce para nenhum time: 24%
  3. Ceará: 16%
  4. Corinthians: 11%
  5. Fortaleza: 10%
  6. São Paulo: 3%
  7. Palmeiras: 2%
  8. Vasco: 1%
  9. Outros: 1%
  10. NS/NR: 1%

OUTROS LEVANTAMENTOS

Além do levantamento com os jovens, o Diário do Nordeste também apresentará outros dados extraídos da pesquisa, como o ranking das maiores torcidas do estado do Ceará, das maiores torcidas de Fortaleza, e a realidade dos times do interior do estado.

Jogada

Daniel Farias Há 47 minutos
