Antes de goleada do Ceará, Mozart destaca jogo mental e pede: 'Vamos buscar o que é nosso'

Técnico do Ceará, Mozart pediu empenho dos atletas em campo. E foi o que viu no duelo contra o Ferroviário, quando a equipe goleou o time coral por 5 a 1 na primeira rodada da segunda fase do Cearense. No vídeo dos bastidores divulgado pelo clube nesta terça-feira (27), o profissional destacou a importância da parte mental, aliando técnica e garra. Confira o discurso do treinador no vestiário, antes da partida.

“O futebol é um jogo mental. O adversário precisa sentir que é um jogo duro para ele. Não pode deixar o adversário confortável em nenhum momento. Nossa capacidade de entrega é grande, mas se você não transpirar, ela não serve para nada. O futebol é inspiração. O jogador precisa ter qualidade, inventividade, mas se não transpirar, não adianta. Também só correr não adianta. Tem que ter inspiração e transpiração”, afirmou o treinador.

“Nossa equipe, para ser completa e difícil de ser batida, essas duas coisas precisam estar alinhadas. Não deixa tomar um susto para acordar no jogo. Tem que ser um time que sabe onde quer chegar do primeiro ao último minuto. Tem que pisar no acelerador, tem que ganhar duelo, tem que ter imposição na hora de jogar. Imposição não é só com a bola, mas com a hora que você está marcando também”, instruiu Mozart.

“Humildade é uma coisa determinante na nossa vida. Não só na profissional, mas na pessoal também. Humildade para reconhecer onde é bom, onde não é. Para você ter respeito pelo teu adversário, pela tua profissão. Ter gratidão pela tua profissão. Deus nos colocou aqui. É um lugar de grande privilégio. Essa humildade temos que por para fora. É imposição, humildade, transpiração e ter desejo, pessoal. Ganhei uma, quero ganhar duas. Ganhei três, quero quatro. Vamos buscar o que é nosso sempre. Ninguém vai dar. Vamos buscar o que é o nosso! É isso que eu peço a vocês”, finalizou.

Atual dono da taça, o Ceará é líder do Grupo D na segunda fase do estadual. A equipe volta a campo no domingo (1), quando encara o Horizonte. A partida será no Estádio Presidente Vargas, a partir das 18h (de Brasília).