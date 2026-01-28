Diário do Nordeste
Apresentado no Ceará, Júlio César celebra acerto e detalha características como zagueiro

Defensor de 22 anos acertou com o Alvinegro por dois anos

Escrito por
Crisneive Silveira crisneive.silveira@svm.com.br
Jogada
Legenda: Júlio César é o novo goleiro do Ceará.
Foto: Gabriel Silva/Ceará SC

Reforço do Ceará, Júlio César foi apresentado nesta quarta-feira (22), em Porangabuçu. Revelado pelo América-MG, o zagueiro de 22 anos destacou a oportunidade de vestir a camisa do Alvinegro. Além disso, falou do processo de adaptação e explicou as características dele como jogador.

"Eu me vejo como um atleta versátil, consigo jogar em várias funções. Creio que a velocidade, a capacidade técnica, o passe e os duelos defensivos, são as minhas principais características para ajudar o Ceará e os meus companheiros", afirmou.

"Fisicamente estou me adaptando. Vim de um período grande de férias até minha chegada, mas me adaptei muito bem. O pessoal da parte física e da fisiologia me orientam muito bem. Estou apto para jogar. Agora é com o treinador", completou o defensor. 

O zagueiro acertou com o clube cearense por duas temporadas. O Alvinegro ainda adquiriu 70% dos direitos econômicos do atleta, que celebrou o acerto.

"É uma honra vestir essa camisa. Estou muito feliz com a proposta. É uma oportunidade de crescer na vida, de amadurecer. É a primeira vez que saio do clube que estava, o América. Me sinto feliz, motivado e pretendo honrar essa camisa, dar o meu melhor. Podem esperar muita vontade e dedicação para irmos em busca dos nossos objetivos", finalizou. 

O Ceará volta a campo no domingo (1), quando enfrenta a equipe do Horizonte na segunda fase do Campeonato Cearense. O duelo terá início às 18h (de Brasília), no Estádio Presidente Vargas.

Jogada

Crisneive Silveira
