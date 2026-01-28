Fortaleza ou Ceará: Qual time tem a maior torcida entre os cearenses após quedas? Veja pesquisa

Quais times os cearenses mais torcem? A nova pesquisa de opinião pública do Instituto Opnus, cedida com exclusividade ao Sistema Verdes Mares, aponta o resultado. O Flamengo segue na liderança como o preferido de 22% dos entrevistados. Ceará em segundo, com 14% e o Fortaleza aparece em terceiro, com 11%. Ao todo, foram entrevistadas 3.600 pessoas entre os dias 10 e 18 de janeiro de 2026. A margem de erro é de 2% para mais ou para menos.

Loading...

A pesquisa foi feita de maneira presencial, com aplicação de questionário estruturado, junto a população de 16 anos ou mais do estado. As mulheres foram a maioria das entrevistadas (53%), sendo 47% de homens. Do total, 25,5% são da capital cearense e 16,3% da Região Metropolitana. Outros 11,6% são de outras regiões do estado.

No recorte estadual, o Flamengo lidera a preferência em 22% das pessoas ouvidas. O número é 4% maior se comparado com o de 2025. Em segundo estão Ceará (14%) e Fortaleza (11%). Os clubes cearenses tiveram queda de 2% e 3%, respectivamente.

Corinthians (8%), Palmeiras (4%), São Paulo (3%) e Vasco da Gama (2%) também foram lembrados. A Seleção Brasileira aparece com 1% na pesquisa. No entanto, o maior número é o de pessoas que não torce para nenhum time. Ao todo, 29% dos entrevistados. A porcentagem é 3% menor que a do ano passado.

QUEM LIDERA NA CAPITAL?

Na capital cearense, o Alvinegro de Porangabuçu lidera com 30% enquanto o Tricolor aparece logo em seguida com 27%. Flamengo aparece em terceiro com 6% e Corinthians com 3%. Do total, 26% não torce para nenhum time.

ÚLTIMA PESQUISA FOI REALIZADA EM 2025

A última pesquisa foi realizada em março de 2025 e trouxe cenário semelhante. No entanto, com porcentagens um pouco menores para Flamengo, que liderava com 18%. Já Ceará e Fortaleza estavam tecnicamente empatados com 16 e 14%, respectivamente. Relembre a pesquisa de 2025 aqui.

Legenda: Veja a evolução dos números ao longo dos anos Foto: Arte/SVM

*Arte: Louise Dutra/Arte SVM