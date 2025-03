Pesquisa: Ceará ou Fortaleza? Quem tem mais torcida? Veja novo levantamento exclusivo

A nova pesquisa de opinião pública do Instituto Opnus, encomendada pelo Sistema Verdes Mares, aponta quais times os cearenses mais torcem. O Flamengo lidera a preferência, sendo o preferido de 18% dos entrevistados. Ceará está em segundo, com 16% e o Fortaleza aparece em terceiro, com 14%. Considerando a margem de erro da pesquisa, o Alvinegro está tecnicamente empatado com a equipe carioca no primeiro lugar, ao mesmo tempo que tem a companhia do Tricolor na segunda posição.

Ao todo, 3.600 pessoas foram ouvidas entre os dias 13 e 20 de março de 2025. A pesquisa foi feita de maneira presencial, com população de 16 anos ou mais. As mulheres foram a maioria das entrevistadas (54%), sendo 46% de homens. Do total, 25,5% são da capital cearense e 16,3% da Região Metropolitana.

Entre os entrevistados de todo o estado, o Flamengo lidera com 18% da preferência. Em seguida, estão Ceará (16%) e Fortaleza (14%). As equipes comandada por Léo Condé e Vojvoda estão tecnicamente empatadas na segunda posição, conforme a margem de erro de 2%.

Em seguida estão Corinthians (7%), Palmeiras (4%), São Paulo (3%), Vasco da Gama (2%). A seleção brasileira foi lembrada por apenas 1% dos entrevistados. Além disso, 32% não torcem para nenhum time.

Já entre os entrevistados da capital, o Alvinegro de Porangabuçu lidera com 31% enquanto o Tricolor aparece logo em seguida com 30%. Os times também estão tecnicamente empatados. Flamengo e Corinthians aparecem com 2%.

O Ferroviário é o quinto com 1% entre as citações junto com Palmeiras e Seleção. Outros 26% não torcem pra nenhum time.

Para qual time de futebol você torce?

(População do estado do Ceará)

Flamengo - 18%

Ceará - 16%

Fortaleza - 14%

Corinthians - 7%

Palmeiras - 4%

São Paulo - 3%

Vasco - 2%

Seleção Brasileira - 1%

Outros - 2%

Não torce para nenhum time - 32%

NS/NR - 2%

*MARGEM DE ERRO: 2% - para mais ou para menos

ÚLTIMA PESQUISA FOI REALIZADA EM 2024

A última pesquisa foi realizada em maio de 2024 e trouxe o mesmo cenário. No entanto, com porcentagens maiores para Flamengo, Ceará, Fortaleza e Corinthians. Na ocasião, o Rubro-Negro teve 20% da preferência. Agora, perdeu dois pontos percentuais. A redução também apareceu para Ceará (17%) e Fortaleza (15%), que caíram 1% entre o público entrevistado em 2025.