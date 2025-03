Vojvoda destaca apoio a Deyverson e Allanzinho, recém-contratados pelo Fortaleza

O Fortaleza estreou no Campeonato Brasileiro com vitória por 2 a 0 diante do Fluminense, na noite deste sábado (29), na Arena Castelão. O Tricolor teve, inclusive, a presença dos dois atacantes recém-contratados: Deyverson, que chegou a atuar no segundo tempo, e Allanzinho, que ficou no banco de reservas. O técnico Juan Pablo Vojvoda revelou que os jogadores vinham sendo observados há algum tempo e têm a confiança da comissão técnica.

“A diretoria juntamente com departamento de análises e o departamento de futebol estavam analisando há muito tempo. Precisávamos dessas características quanto a Deyverson. Allanzinho, seu momento... Falei com CIFEC também, havia analisado algumas imagens dele no Santos”, ressalta Vojvoda.

“Estes dois meses que ele fez com o Ferroviário chamou muito atenção por termos enfrentando ele também. São jogadores que têm grande apoio da comissão técnica, dos seus companheiros, mas precisamos também do rendimento de cada um deles”, completa o técnico argentino.

Agora o Tricolor do Pici volta as atenções para a estreia na Copa Libertadores. O time enfrenta o Racing-ARG a partir das 21h30 (de Brasília), na Arena Castelão. O Diário do Nordeste acompanha em tempo real.