Jogos do Fortaleza em abril: veja calendário com datas das partidas

O Fortaleza conheceu o seu calendário de jogos do mês de abril de 2025. O Tricolor do Pici disputa cinco competições ao longo da temporada e, neste mês, terá compromissos por duas delas: Brasileirão Série A e Libertadores.

A expectativa é que a equipe dispute oito jogos ao longo do mês, sendo três deles da Copa Libertadores e cinco no Brasileirão Série A. Existe a possibilidade de jogos da terceira fase da Copa do Brasil, que ainda não foi detalhada pela CBF.

JOGOS DO FORTALEZA EM ABRIL

01/04 (TER) | Fortaleza x Racing | Libertadores | 21h30

x Racing | Libertadores | 21h30 06/04 (DOM) | Mirassol x Fortaleza | Brasileirão | 18h30

| Brasileirão | 18h30 10/04 (QUI) | Colo-Colo x Fortaleza | Libertadores | 21h30

| Libertadores | 21h30 13/04 (DOM) | Fortaleza x Internacional | Brasileirão | 20h

x Internacional | Brasileirão | 20h 16/04 (QUA) | Vitória x Fortaleza | Brasileirão | 21h30

| Brasileirão | 21h30 20/04 (DOM | Fortaleza x Palmeiras | Brasileirão | 18h30

x Palmeiras | Brasileirão | 18h30 23/04 (QUA) | Atlético Bucaramanga x Fortaleza | Libertadores | 23h

| Libertadores | 23h 26/04 (SÁB) | Sport x Fortaleza | Brasileirão | 20h

O Fortaleza estreou com vitória na Série A do Brasileirão, ao vencer, no último sábado (29), o Fluminense, por 2 a 0, na Arena Castelão. A estreia na Libertadores acontece nesta terça-feira (1º), contra o Racing-ARG, também na Arena Castelão.