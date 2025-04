São Paulo x Náutico-PE pela Copa do Brasil: veja horário, onde assistir e prováveis escalações

O São Paulo entra em campo nesta terça-feira (29), às 21h30, contra o Náutico/PE, no estádio Morumbis, em São Paulo (SP), pelo jogo de ida da 3ª Fase da Copa do Brasil.

Como é um dos representantes do Brasil na Libertadores, o São Paulo inicia a Copa do Brasil apenas na 3ª Fase. Já o Timbu, passou pelo Santa Cruz/RN (4x0) e Vitória/BA (2x0).

O jogo de volta será nos Aflitos, no dia 20, às 21h30.

Palpites

inter@

Onde assistir

Sportv e Premiere.

Como chegam as equipes

O São Paulo faz uma Série A regular, com 8 pontos em 6 rodadas, estando na 10ª colocação e vindo de empate contra o Ceará no Castelão por 1 a 1. Na Libertadores, lidera seu grupo com 7 pontos em 3 rodadas.

Já o Náutico, faz uma temporada ruim. O time não chegou na decisão do Pernambucano e começou mal a Série C: só tem 1 ponto em 3 rodadas. Perdeu para Itabaiana/SE e CSA, ambos por 2 a 1, e empatou com o Botafogo/PB (0x0).

Prováveis escalações

São Paulo

Rafael; Ferraresi, Ruan e Alan Franco; Cédric Soares, Bobadilla, Marcos Antônio, Matheus Alves e Enzo Díaz; Lucas Ferreira e André Silva. Técnico: Luis Zubeldía

Náutico

Muriel; Marcos Ytalo, Carlinhos, Rayan (Felipe Santana) e Igor Fernandes; Auremir, Marco Antônio, Wenderson e Patrick Allan; Kelvin e Paulo Sérgio. Técnico: Hélio dos Anjos