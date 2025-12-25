Diário do Nordeste
Ceará anuncia lateral-direito Alex Silva, primeira contratação para 2026

O atleta trabalhou com o técnico Mozart nos dois últimos anos, conquistando acessos consecutivos para a Série A

Escrito por
André Almeida andre.almeida@svm.com.br
(Atualizado às 16:09)
Jogada
Legenda: Alex Silva foi campeão da Série B pelo Coritiba
Foto: JP Pacheco/Coritiba

O Ceará anunciou a primeira contratação para 2026. O lateral-direito Alex Silva defenderá o Alvinegro na próxima temporada, como o Diário do Nordeste antecipou em primeira mão. O atleta chega com vínculo definitivo até o fim do ano.

Aos 31 anos, Alex Silva estava no Coritiba, onde foi campeão da Série B do Campeonato Brasileiro junto do técnico Mozart. Sua contratação, inclusive, foi referendada pelo treinador, que também comandou o jogador em 2024, no Mirassol, ocasião em que também conquistaram o acesso para a Série A.

Formado nas categorias de base do Atlético/MG, Alex Silva foi alçado ao profissional da equipe mineira em 2014. Já em sua primeira temporada no time principal, o atleta participou das campanhas dos títulos da Recopa Sul-Americana e da Copa do Brasil daquele ano.

Depois de sua saída do Galo, Alex passou por clubes como Sport/PE, Goiás/GO e América/MG, clube em que o novo reforço alvinegro conquistou pela primeira vez uma Série B de Campeonato Brasileiro, em 2017.

O atleta iniciará os trabalhos físicos juntos de seus novos companheiros a partir do dia 26/12, de forma remota. No dia 02/01/26, as atividades seguirão de forma presencial, na apresentação geral no CT de Porangabuçu.

