Ceará acerta contratação do lateral Alex Silva para 2026

O Ceará acertou a contratação do lateral-direito Alex Silva, de 31 anos. O atleta é indicação do novo técnico Mozart. O atleta foi campeão com o Coritiba na Série B. Ele atuou como titular na reta final da segundona. Ele é o primeiro reforço do time para a temporada de 2026.

Na semana passada, Alex chegou a negociar sua ida ao Guarani, mas as tratativas não avançaram. O lateral, que é natural de Nanuque, Minas Gerais, atuou também pela Portuguesa, no Paulistão, no início do ano.

Em 2025, o atleta fez 32 partidas na temporada (25 pelo Coxa), com dois gols marcados e três assistências assinaladas.

ELENCO ALVINEGRO

O Ceará tem contrato apenas com Dieguinho e Rafael Ramos, que podem fazer a função de lateral-direito na equipe. O primeiro chegou para esta posição, mas atuou como volante a maior parte da temporada com o Ceará. O Vozão tem contrato com 19 jogadores para a próxima temporada, quatro deles estão emprestados para outras equipes.