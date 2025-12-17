Ex-técnico do Ceará, Léo Condé nega tratativas com o Sport

Ex-técnico do Ceará, Léo Condé se manifestou por meio de assessoria sobre as especulações envolvendo o nome dele e uma possível negociação com o Sport. Em nota divulgada nesta quarta-feira (17), o profissional destacou que não há tratativas com o clube pernambucano em andamento.

A nota com posicionamento do técnico mineiro rebate as declarações de Matheus Souto Maior, presidente eleito do Sport. Na última segunda-feira (15), o mandatário do Leão da Ilha afirmou que o acerto com o profisisonal havia avançado. Destacou ainda que o entrave seria questão financeira.

LEIA A NOTA COMPLETA:

"Em respeito ao Sport Club do Recife e à sua torcida, o técnico Léo Condé esclarece que, diferentemente do que vem sendo veiculado, não há nenhuma tratativa em andamento com o clube. É importante reforçar que nenhuma negociação foi aberta, logo, também não procede a informação de que há entrave financeiro para acerto de contrato", informou o texto.

"Condé reforça o respeito pela instituição e pela história do Sport e, justamente por isso, considera fundamental manter a transparência para evitar interpretações equivocadas", completou.

Léo Condé chegou ao Ceará no meio da temporada de 2024. Além de um título estadual, conquistou o acesso à Série A com a equipe. No entanto, em 2025, apesar de ter liderado o time numa campanha regular, viu o time ser rebaixado para a segunda divisão de 2026.