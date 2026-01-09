Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Sistema Verdes Mares estreia futebol em 2026 com Cearense ao vivo na TV, rádio e redes sociais

Floresta x Ceará no Instagram do Jogada e Verdinha; Ferroviário x Fortaleza na TV Verdes Mares e Verdinha são os primeiros jogos

Escrito por
Redação jogada@svm.com.br
Jogada
Legenda: A dupla Fortaleza e Ceará protagoniza os principais duelos do Campeonato Cearense
Foto: Foto: Kid Júnior/SVM

A temporada de 2026 já deu o pontapé com a primeira rodada do Campeonato Cearense iniciada no último dia 6, mas o time do Sistema Verdes Mares entra em campo com todas as suas transmissões a partir deste sábado (10) com a tradição das transmissões no rádio e televisão e uma novidade: transmissões ao vivo, com imagens, em redes sociais.

Neste sábado, com transmissão iniciando às 15h50 e bola rolando às 16h30, o Ceará enfrenta o Floresta, fora de casa, no Estádio Domingão, em Horizonte. E, pela primeira vez, uma partida inteira será transmitida ao vivo no Instagram. O perfil Jogada (veja e já siga) vai transmitir a partida com imagens e de graça. Brenno Rebouças narra e Daniel Farias comenta em um estilo diferente de acompanhar um jogo de futebol.

A mesma partida, Floresta x Ceará, também terá a tradicional transmissão da Rádio Verdes Mares (Verdinha FM 92,5) no radinho e também no youtube do Jogada, onde Jota Rômulo, André Almeida e Samuel Conrado contam a história do jogo. A cobertura completa da partida você também confere no Diário do Nordeste.

TV Verdes Mares estreia domingo

No domingo (11), às 17h50, a TV Verdes Mares entra em campo mostrando ao vivo, com imagens, na tela do canal 10.1 na TV aberta e Globoplay, as emoções de Ferroviário x Fortaleza. Brenno Rebouças na narração, André Almeida nos comentários e Lucas Catrib nas reportagens contarão a história do primeiro clássico do ano.

Rádio Verdes Mares (Verdinha FM 92,5) também estará nessa com Jota Rômulo na narração e Daniel Farias nos comentários. Fernanda Alves na reportagem.

No Diário do Nordeste, todas as análises e crônicas dos jogos você confere também.

Assuntos Relacionados
técnico

Jogada

'Responsabilidade gigantesca', afirma técnico do Sub-20 do Ceará antes da estreia no Cearense

Equipe enfrenta o Floresta no sábado, no Domingão

Redação Há 30 minutos

Jogada

Apresentado, Juan Alano será o camisa 10 do Ceará: 'Feliz com a responsabilidade e confiança'

Meia-atacante foi apresentado nesta sexta-feira (9)

Vladimir Marques Há 39 minutos
Atletas de Ceará e Fortaleza disputam bol

Jogada

Sistema Verdes Mares estreia futebol em 2026 com Cearense ao vivo na TV, rádio e redes sociais

Floresta x Ceará no Instagram do Jogada e Verdinha; Ferroviário x Fortaleza na TV Verdes Mares e Verdinha são os primeiros jogos

Redação Há 47 minutos
Marcelo Paz na apresentação com executivo de futebol no Corinthians

Jogada

Marcelo Paz cita perfil de jogadores e influências políticas como erros da sua gestão no Fortaleza

Paz foi apresentado nesta sexta-feira (9) no Corinthians como executivo de futebol

Fernanda Alves Há 51 minutos
Jogada tem transmissão inédita com Floresta x Ceará no Instagram ao vivo e com imagens

Jogada

Jogada tem transmissão inédita com Floresta x Ceará no Instagram ao vivo e com imagens, neste sábado

Partida marca a estreia do Ceará na temporada 2026, em jogo do Campeonato Cearense

Redação Há 1 hora
Foto de jogadores de Al-Ittihad e Al-Hilal, que se enfrentam nesta sexta-feira (24) no Campeonato Saudita

Jogada

Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de sexta-feira (9)

Confira os jogos de futebol ao vivo desta sexta-feira, dia 9 de janeiro de 2026

Daniel Farias Há 1 hora