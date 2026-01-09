Sistema Verdes Mares estreia futebol em 2026 com Cearense ao vivo na TV, rádio e redes sociais

A temporada de 2026 já deu o pontapé com a primeira rodada do Campeonato Cearense iniciada no último dia 6, mas o time do Sistema Verdes Mares entra em campo com todas as suas transmissões a partir deste sábado (10) com a tradição das transmissões no rádio e televisão e uma novidade: transmissões ao vivo, com imagens, em redes sociais.

Neste sábado, com transmissão iniciando às 15h50 e bola rolando às 16h30, o Ceará enfrenta o Floresta, fora de casa, no Estádio Domingão, em Horizonte. E, pela primeira vez, uma partida inteira será transmitida ao vivo no Instagram. O perfil Jogada (veja e já siga) vai transmitir a partida com imagens e de graça. Brenno Rebouças narra e Daniel Farias comenta em um estilo diferente de acompanhar um jogo de futebol.

A mesma partida, Floresta x Ceará, também terá a tradicional transmissão da Rádio Verdes Mares (Verdinha FM 92,5) no radinho e também no youtube do Jogada, onde Jota Rômulo, André Almeida e Samuel Conrado contam a história do jogo. A cobertura completa da partida você também confere no Diário do Nordeste.

TV Verdes Mares estreia domingo

No domingo (11), às 17h50, a TV Verdes Mares entra em campo mostrando ao vivo, com imagens, na tela do canal 10.1 na TV aberta e Globoplay, as emoções de Ferroviário x Fortaleza. Brenno Rebouças na narração, André Almeida nos comentários e Lucas Catrib nas reportagens contarão a história do primeiro clássico do ano.

Rádio Verdes Mares (Verdinha FM 92,5) também estará nessa com Jota Rômulo na narração e Daniel Farias nos comentários. Fernanda Alves na reportagem.

No Diário do Nordeste, todas as análises e crônicas dos jogos você confere também.