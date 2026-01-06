Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Com golaço de bicicleta, Ferroviário vence o Maracanã na estreia do Cearense de 2026

Equipes se enfrentaram nesta terça-feira, no Estádio Almir Dutra

Escrito por
Crisneive Silveira crisneive.silveira@svm.com.br
(Atualizado às 21:02)
Jogada
Legenda: Ferroviário e Maracanã se enfrentaram na estreia do Campeonato Cearense.
Foto: Iago Ferreira/Ferroviário

Ferroviário e Maracanã fizeram o primeiro jogo do Campeonato Cearense de 2026. As equipes se enfrentaram nesta terça-feira (6), no Estádio Almir Dutra, em Maracanaú. As equipes fazem parte do Grupo A da competição. Kiuan saiu do banco e marcou, de bicicleta, o único gol da partida.

Um primeiro tempo com a equipe coral superior, apesar dos donos da casa terem tido maior posse de bola (58% a 41%) e errado menos na troca de passes. Carlinhos e Tales tiveram boas oportunidades, mas não converteram. Nos minutos finais, Robert fez grande jogada e tocou para Esquerdinha finalizar, mas o goleiro do Tubarão da Barra fez a defesa. 

Na segunda etapa, o Tubarão da Barra pressionou, mas viu o adversário crescer. Vinicius Oliveira ainda armou jogada perigosa pela lateral e fez o cruzamento na área, mas Sivaldo fez a defesa. O time liderado por Júnior Cearense manteve a postura ofensiva, mas foi o Ferroviário quem balançou as redes após golaço de bicicleta marcado por Kiuan. 

O próximo desafio do Ferroviário será diante do Fortaleza, no dia 11 de janeiro (domingo), a partir das 18h (de Brasília), no Estádio Presidente Vargas. Já o Maracanã visita o Quixadá no Abilhão.

Veja também

teaser image
Jogada

Guia do campeonato Cearense 2026: veja tudo sobre os times que vão lutar pelo título

teaser image
Tom Barros

Campeonato Cearense, mais de cem anos de emoção

teaser image
Vladimir Marques

Conheça todos os elencos e treinadores do Campeonato Cearense 2026

Assuntos Relacionados
jogadores

Jogada

Com golaço de bicicleta, Ferroviário vence o Maracanã na estreia do Cearense de 2026

Equipes se enfrentaram nesta terça-feira, no Estádio Almir Dutra

Crisneive Silveira Há 6 minutos
jogadoras

Jogada

Fortaleza e R4 avançam em parceria no futebol feminino e definem questões operacionais

Equipe deve mandar os jogos na Arena Romeirão

Crisneive Silveira Há 1 hora
jogador

Jogada

Bruno Pacheco negocia rescisão com o Fortaleza e vai jogar na Chapecoense em 2026

Jogador de 34 anos chegou ao Tricolor do Pici em 2023

Fernanda Alves, Brenno Rebouças e Crisneive Silveira Há 1 hora

Jogada

Ceará x Carajás/PA pela Copinha: horário, palpites e onde assistir

Vovô entra em campo pela 2ª rodada da 2ª Fase

Vladimir Marques 06 de Janeiro de 2026

Jogada

Deyverson e mais quatro jogadores se reapresentam no Fortaleza

Marcelo Benevenuto, Kuscevic, Zé Welisson e Lucero também se reapresentaram

Fernanda Alves 06 de Janeiro de 2026
jogador de futebol

Jogada

Veja por quanto o Ceará vendeu Willian Machado ao Mirassol

Jogador já foi apresentado pelo novo clube

Crisneive Silveira 06 de Janeiro de 2026