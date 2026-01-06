Com golaço de bicicleta, Ferroviário vence o Maracanã na estreia do Cearense de 2026

Ferroviário e Maracanã fizeram o primeiro jogo do Campeonato Cearense de 2026. As equipes se enfrentaram nesta terça-feira (6), no Estádio Almir Dutra, em Maracanaú. As equipes fazem parte do Grupo A da competição. Kiuan saiu do banco e marcou, de bicicleta, o único gol da partida.

Um primeiro tempo com a equipe coral superior, apesar dos donos da casa terem tido maior posse de bola (58% a 41%) e errado menos na troca de passes. Carlinhos e Tales tiveram boas oportunidades, mas não converteram. Nos minutos finais, Robert fez grande jogada e tocou para Esquerdinha finalizar, mas o goleiro do Tubarão da Barra fez a defesa.

Na segunda etapa, o Tubarão da Barra pressionou, mas viu o adversário crescer. Vinicius Oliveira ainda armou jogada perigosa pela lateral e fez o cruzamento na área, mas Sivaldo fez a defesa. O time liderado por Júnior Cearense manteve a postura ofensiva, mas foi o Ferroviário quem balançou as redes após golaço de bicicleta marcado por Kiuan.

O próximo desafio do Ferroviário será diante do Fortaleza, no dia 11 de janeiro (domingo), a partir das 18h (de Brasília), no Estádio Presidente Vargas. Já o Maracanã visita o Quixadá no Abilhão.