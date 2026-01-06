Guia do campeonato Cearense 2026: veja tudo sobre os times que vão lutar pelo título

A bola vai voltar a rolar nos gramados cearenses. Começa nesta terça-feira (6), mais um edição do Campeonato Cerense de futebol. Com dez clubes e uma fórmula de disputa diferente, o 'manjadinho' promete novas emoções, velhos conhecidos lutando pelo títulos e clubes do interior querendo fazer bonito.

O Ceará, atual campeão, começa 2026 reformulando elenco e buscando superar o rebaixamento para a Série B do Campeonato Brasileiro. Para isso, Mozart, o novo treinador, irá usar o campeonato para testar contratações e dar experiência para jogadores da base. Na luta pelo tricampeonato, o Vovô promete força máxima nas fases seguintes da competição. Já o Fortaleza, também rebaixado para a 2ª divisão do Campeonato Brasileiro, busca se reorganizar com novo comando técnico e reformulações no elenco. O desafio do time de Thiago Carpini é retomar a hegemonia no Estadual após ter perdido o título ano passado para o rival.

O estadual de 2026 terá, em sua maioria, os times da região metropolitana. Com a participação de Horizonte, Maracanã, Ferroviário, Maranguape e Floresta, os times pouco terão que se deslocar entre cidades para mandarem seus jogos. Representando o interior, teremos nesta edição Iguatu, da região Centro-Sul, e o Quixadá, do sertão central.

Ceará: virada de página começa pela busca do Tri

Atual bicampeão, o Ceará defende sua hegemonia no Campeonato Cearense. A busca pelo tricampeonato é o primeiro dos objetivos traçados para 2026, que tem como principal foco a disputa da Série B. Com um novo comando técnico e aposta, inicialmente, em atletas do sub-20, o Vozão adota estratégia diferente das últimas temporadas para o torneio estadual.

Mozart foi o escolhido para comandar a "retomada" do Ceará neste ano. Com dois acessos consecutivos para Série A, o paranaense de 46 anos acredita que o Alvinegro tem um elenco forte para as quatro competições que irá jogar na temporada. Até o momento, a equipe de Porangabuçu anunciou dois atletas: o lateral-direito Alex Silva e o meia-atacante Juan Alano. O lateral-esquerdo Fernando treina no CT, mas restam detalhes para assinar o contrato e ser oficializado como atleta do time.

Legenda: Com dois acessos na carreira, Mozart e o departamento de futebol do Ceará adotam estratégia para Cearense 2026 Foto: Felipe Santos/Ceará SC

Para a estreia contra o Floresta, no sábado (10), às 16h30, o Ceará deve ir com um time "mesclado", formado majoritariamente por atletas do sub-20 e outros jogadores do elenco profissional. Inclusive, Mozart não vai estar à beira do campo no próximo final de semana, Alison Henry, treinador da base alvinegra, é quem deve assumir o time. A estratégia foi acordada entre a nova comissão técnica e o elenco, com intuito de evitar lesões, por conta do curto período de treinos até o primeiro jogo do ano.

"A Série B e a Copa do Nordeste só começam em março, antes disso temos estadual e Copa do Brasil. Eu acredito sempre no jogo a jogo, eu me preparo sempre para a próxima partida, eu não penso em março antes de estar vivendo janeiro. Então nós estamos nos preparando, nos desenvolvendo, criando uma identidade para no dia 14 [segundo jogo do Cearense, duelo contra o Maranguape] já apresentar algo positivo. Vai ser o ideal? Provavelmente não, mas nós temos que ver um caminho para percorrer ao longo de 2026", avalia Mozart. Mozart Técnico do Ceará

Legenda: Com contrato até o final de 2026, Vina é um dos remanescentes da última temporada no elenco alvinegro Foto: Felipe Santos/Ceará SC

Além da garotada que subiu do sub-20, o elenco do Ceará conta com outros 19 atletas. Dos remanescentes de 2025, o time conta com os goleiros Richard e Bruno Ferreira, os zagueiros Marllon e Eder, o lateral Rafael Ramos, além dos meio-campistas Dieguinho, Richardson, Lucas Lima, Matheus Araújo e Vina. No ataque, Pedro Henrique, Fernandinho e Lucca permaneceram no elenco.

FORTALEZA: luta para ressurgir em meio ao caos

O Fortaleza chega para o Cearense em 2026 com um cenário distante do que o Leão do Pici viveu nos últimos sete anos. Rebaixado para a Série B, o Tricolor de Aço quer o acesso para a elite nacional em 2027. Mas, antes disso, tem como foco chegar até a final do Cearense e tentar conquistar o título de campeão estadual, algo que não acontece há dois anos. Thiago Carpini é o comandante para a temporada. A equipe iniciou às atividades no dia 29 de dezembro. O elenco segue em reformulação, com a contratação de, até o momento, dois atletas - o lateral-direito Mailton e o volante Ronald. O Tricolor também apostou na contratação em definitivo do volante Pierre e no retorno do zagueiro Cardona, emprestado ao Tigre-ARG em 2025. O Cearense, para Carpini, será um momento para conhecer melhor o elenco nas partidas iniciais, observando o que ele aplicou nas primeiras semanas de treinamento. Voltar a conquistar título no Manjadinho é o primeiro desafio do novo técnico tricolor. Legenda: Thiago Carpini terá contato até dezembro de 2026 Foto: Foto: Leonardo Moreira / Fortaleza EC “Começamos a pré-temporada e vamos usar essas primeiras semanas para conhecer a fundo o elenco, iniciar a nossa metodologia e aprimorar o condicionamento físico. O estadual é um dos nossos grandes desafios do ano, uma competição importante para o clube e vamos lutar para iniciar a temporada com essa conquista”. Thiago Carpini Técnico do Fortaleza

Entre os destaques, estão o goleiro João Ricardo, o zagueiro Brítez, o volante Lucas Sasha e o centroavante Bareiro. O Fortaleza estreia na 2ª rodada, contra o Ferroviário, no Estádio Presidente Vargas, a partir das 18h.

Sasha está no elenco desde 2022 e é identificado com a torcida. Com o Fortaleza, ele foi campeão no ano em que o Tricolor conquistou o pentacampeonato. O elenco sabe da responsabilidade de iniciar 2026 com perspectivas diferentes.

É um grande campeonato para nós que vamos lutar para ser campeão. O objetivo é dar alegria de volta ao nosso torcedor em conquistar esse título, que já tive o prazer de comemorar uma vez, no Penta. É uma competição com grandes equipes, valoriza o estado, e vamos disputá-la com humildade e respeito para fazer uma bonita competição. Lucas Sasha Volante do Fortaleza

Legenda: O volante Lucas Sasha é um dos destaques do elenco do Fortaleza Foto: Mateus Lotif / Fortaleza

Além do campo, a diretoria do clube passou por saídas importantes com os nomes de Marcelo Paz, Sérgio Papellin, Júlio Manso e Daniel de Paula. Para as vagas, já estão o novo CEO, Pedro Martins; o gerente de mercado, Witor Bastos; e o gerente de operações de futebol, Pedro Quintela.

FERROVIÁRIO: recomeço coral com a SAF

Legenda: O Ferroviário chega modificado para o Campeonato Cearense 2026 Foto: @arimaiajunior

O Tubarão da Barra chega para o Campeonato Cearense 2026 reformulado após a chegada da SAF. O clube fez um elenco praticamente novo após a participação ruim na Taça Fares Lopes de 2025, e contratando um novo treinador: o português Nuno Pereira.

O novo técnico avaliou o novo grupo de jogadores em jogos treinos contra Sub-20 de Ceará e Fortaleza, e os futuros adversários no Cearense, como Floresta e Maranguape.

Ele testou várias formações diferentes procurando entender a caraterística de cada jogador e tornar o Ferroviário um time competitivo o quanto antes. Como remanescentes, os destaques são o goleiro Sivaldo, os zagueiros Iago, Jeffão e Léo Paraíso, os meios campistas Ramirez e Brayan, Kiuan e Thiago Pulga.

De reforços, os principais são o goleiro André Luiz, os volantes Lucas Black e Menezes, o meia Thalisson, além dos atacantes Carlinhos e Jeffinho.

"Gosto de um 4-3-3 com a valorização da bola. Nessa fase inicial era muito importante os jogadores assimilarem a minha ideia, quais são os meus métodos. Ainda não está como quero, vamos precisar reforçar e aprimorar a equipe. Os que estão, são muito competitivos".

Jogadores da base do clube que estavam trabalhando no grupo para o Estadual, integraram o elenco que foi disputar a Copinha. O técnico lamentou, mas disse que faz parte do trabalho. Sobre os objetivos do clube no Campeonato Cearense, Nuno prometeu apenas trabalho e não metas ou título.

"Vamos prometer trabalho e em cada jogo dar o nosso melhor. Não consigo prometer ganhar todos os jogos. Vamos lutar em cada jogo, para ganhar. Queremos uma equipe competitiva a cada jogo".

MARACANÃ: ambição e experiência para voar alto no cearense

Legenda: Elenco do Maracanã treina de olho na estreia do Cearense Foto: Alysson Nunes / MEC

O Maracanã Esporte Clube não é mais um “azarão” quando se trata de Campeonato Cearense. Embora jovem, prestes a completar apenas 21 anos de fundação, no próximo dia 31 de janeiro, a equipe de Maracanaú tem, ano a ano, se consolidado como uma das principais forças do futebol cearense, o que é comprovado por feitos recentes.

O Bicolor Metropolitano terminou as duas últimas edições do “Manjadinho” na terceira colocação, atrás apenas das duas principais forças do estado, Ceará e Fortaleza. Em 2025, além do sucesso estadual, comprovado também pelo título da Taça Fares Lopes, a equipe alçou voos nacionais. Em sua primeira participação na Copa do Brasil, avançou até a terceira fase do torneio, sendo eliminado pelo Internacional.

A consolidação do Maracanã como uma força do futebol cearense faz com que o clube sonhe ainda mais alto. Para o diretor de futebol Fernando Alves, um dos responsáveis pela montagem da equipe para a temporada 2026, não é impossível sonhar com um título de Campeonato Cearense. Ele, na verdade, tem isso como objetivo para a temporada.

Legenda: Soares, atacante do Maracanã Foto: Alysson Nunes / MEC

Nosso objetivo é sempre chegar no topo. A gente está montando um elenco com o objetivo de ser campeão estadual. Tem condições porque o futebol permite; quando a bola rola tá no nível de igualdade. Quem tá no futebol e pensar pequeno não é para estar no futebol. Eu acho que tem que ter sonho. Se eu estou aqui é porque eu confio, acredito e vou galgar novos objetivos. A meta é buscar e pensar grande. Fernando Alves Diretor de futebol do Maracanã

Além de nomes experientes no elenco, como o atacante Soares, o meio-campista Lincoln e do goleiro Douglas Dias, o Alviceleste contará em 2026 mais uma vez com um nome de peso na linha lateral: o técnico Júnior Cearense, que tem um trabalho longevo à frente da equipe e que, assim como Fernando Alves, sonha com a conquista do título estadual.

“Acredito que o que falta pra gente ganhar no futebol cearense é o título da primeira divisão e a gente sabe que tem Ceará e Fortaleza, são as duas forças, as referências para nós, mas nós vamos buscar os nossos objetivos na competição”, disse o treinador.

Legenda: Júnior Cearense é o técnico do Maracanã Foto: Alysson Nunes / MEC

Já que somos o atual bicampeão da Copa do Interior, terceiro lugar dois anos seguidos, então a responsabilidade aumenta e a gente vai em busca de montar uma grande equipe para que a gente possa fazer um grande trabalho e colocar o Maracanã no topo. Júnior Cearense Técnico do Maracanã

A equipe estreia nesta terça-feira (6), contra o Ferroviário, em casa, depois enfrenta o Quixadá, fora de casa, em seguida recebe o Horizonte, em casa, e fecha a primeira fase do torneio estadual enfrentando o Fortaleza, com mando de campo do Leão do Pici.

MARANGUAPE: ascensão e legado na luta por uma vaga na Série D

Legenda: Elenco do Maranguape treina de olho no Campeonato Cearense Foto: Rafael Lemgruber/Maranguape

O Maranguape Futebol Clube é uma das novidades da Série A do Campeonato Cearense 2026. O Gavião da Serra é o atual campeão da segunda divisão do estadual e volta a disputar a elite em 2026, sonhando em dar continuidade à trajetória de ascensão das últimas temporadas, com o título da Série C em 2023 e da Série B em 2025.

É justamente a lembrança do que foi feito em anos anteriores que motiva o time a sonhar com um 2026 vitorioso. Para o técnico do time maranguapense, João Neto, a proposta do time na montagem de elenco foi justamente de contar com jogadores que já defenderam o clube, e que participaram das campanhas vitoriosas em 2023 e em 2025.

Um elenco jovem, que já tem identidade com o clube. Alguns atletas estão desde o título de 2023, da Série C do Cearense, a permanência de 2024, o acesso e o título de 2025, então tem uma base de identificação com a própria história do Maranguape, e vai continuar esse legado em 2026. João Neto Técnico do Maranguape

Legenda: João Neto, técnico do Maranguape Foto: Rafael Lemgruber

O elenco que está sendo montado para a disputa do Campeonato Cearense 2026 agrada à diretoria do Maranguape. Após a morte de Manoel Bocão, líder e figura histórica do clube, Brunno de Paula, seu filho, assumiu o comando da equipe e busca dar continuidade ao legado vitorioso do pai à frente do Gavião da Serra.

“A gente conseguiu, junto com a comissão técnica, traçar alguns pontos e montar um elenco com atletas escolhidos a dedo, dentro de uma triagem de características, e a gente está muito satisfeito com o elenco do Maranguape”, avaliou Brunno.

Eu tenho um pensamento grande. Sei que todo mundo pensa que o Maranguape vai apenas para brigar pela permanência na Série A, mas meu objetivo, meu pensamento maior, é uma vaga inédita na Série D. Acho que esse ano vai ser um divisor de águas para o Maranguape e a gente quer conseguir essa vaga inédita. Eu venho com esse pensamento de conquistar essa vaga inédita e presentear o torcedor maranguapense. Brunno de Paula Presidente do Maranguape

Legenda: Jogadores do Maranguape durante treino Foto: Rafael Lemgruber/Maranguape

Ao todo, o Maranguape anunciou um elenco com 26 jogadores para a disputa da temporada 2026, mesclando velhos conhecidos da torcida e também novos contratados para o Campeonato Cearense.

A equipe estreia nesta quinta-feira (8), contra o Iguatu, fora de casa, depois enfrenta o Tirol, em casa, em seguida visita o Ceará, fora de casa, e fecha a primeira fase do torneio estadual enfrentando o Floresta, em casa.

Legenda: Tirol fará sua segunda participação na elite estadual e vai lutar para chegar nas semifinais do torneio Foto: Yuri de Melo/Tirol

TIROL: desejo de seguir fazendo bonito na elite do Cearense

Do Pirambu, bairro popular de Fortaleza, o Tirol realiza seu segundo ano participando da elite do futebol cearense. Desde 2025 figurando entre as principais equipes do Estado, após ter conquistado o título da Série B do estadual em 2024, a equipe vive ascensão meteórica e chegou às quartas de final da competição do ano anterior, quando foi eliminada pelo Ferroviário. Para 2026, o grupo comandado pelo técnico Reginaldo França é composto por 20 jogadores.

Legenda: Após o vice na Taça Fares Lopes, Ciel e Édson Cariús deixaram o Tirol Foto: Divulgação/Tirol

Após a conquista do vice-campeonato da Taça Fares Lopes, perdendo para o Maracanã por 2 a 1 na final e que assegurou a vaga na Copa do Brasil de 2026, a Coruja perdeu três importantes nomes para o Campeonato Cearense: os atacantes Édson Cariús, com passagens pelo Ferroviário e Fortaleza e que acertou com o XV de Piracicaba, Ciel, que já jogou no Ceará e teve passagem recente pelo Ferroviário que retornou ao CSA/AL e o volante Lincoln, que acertou com o Maracanã.

Em contrapartida, o time divulgou mais quatro nomes para a disputa do torneio estadual, sendo estes: o lateral-esquerdo Ytalo, que disputou a Fares Lopes pro Vila Real, os volante Rodrigo Correia, que estava no Iguatu, Renan DJ, que foi peça importante do título da Série C do Crateús e o atacante Wilkson, que estava atuando no futebol de Malta, tido como grande aposta do time para a competição.

"Primeiramente eu agradeço a Deus, agradeço também as pessoas envolvidas nessa minha vinda para o Tirol. A expectativa é sempre as melhores, estou diante de um grupo de jogadores e comissão de muitas conquistas no futebol , sabemos que o campeonato Cearense não é fácil, são apenas 4 jogos e que espero que a gente possa fazer uma grande competição.", afirmou o camisa 9.

Legenda: Wilkson, fortalezecense de 33 anos vai disputar o Campeonato Cearense pelo Tirol, após passagem pelo futebol da Indonésia e de Malta Foto: Yuri de Melo/Tirol

Além do centroavante, Rayr, goleiro que pegou três pênaltis pelo Maracanã de Alan Patrick, do Internacional, na Copa do Brasil e Janeudo, meia que acumula passagens pelo Ferroviário e Horizonte, são outras figuras conhecidas no futebol cearense e que podem ajudar o Time do Pirambu a realizar uma boa competição estadual.

O objetivo da equipe no “Manjadinho” é a chegar na semifinal do estadual. A estreia do Tirol será como mandante, no Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza. Válido pela 1ª rodada da competição, a Coruja enfrenta contra o Floresta no dia 7 de janeiro, a partir das 19h (de Brasília). O jogo terá transmissão da FCFTV, no YouTube.

Legenda: Jogadores do Iguatu durante treinamento para a temporada. Foto: Divulgação/Iguatu

IGUATU: força do estádio Morenão será o diferencial do time

O Iguatu tem crescido nos últimos anos, mas em 2025 lutou para escapar do rebaixamento no estadual. A equipe também disputou a Série D. Com foco em 2026, a equipe formada por 23 atletas está pronta para mais uma edição do torneio. Desse grupo, apenas seis são remanescentes: Ytalo Daniel, Tafinha, Vidal, Uchôa, Tiaguinho e Araçoiaba.

A equipe luta pela permanência na competição. A força do plantel montado para a temporada é o coletivo. O técnico Washington Luiz avaliou a preparação feita para o estadual e o empenho dos atletas.

"É um grupo muito comprometido com o trabalho, que tem mostrado isso diariamente. São atletas que estão demonstrando querer muito buscar os objetivos do clube. A preparação tem sido muito boa. Nós já fizemos amistosos e estamos demonstrando evolução a cada dia. E isso é fruto da dedicação diária do grupo", ressaltou.

O grupo disputou três amistosos e não perdeu. Foram uma vitória (contra o Quixadá) e dois empates (contra Sousa e Quixadá). O Azulão vai mandar os jogos no Estádio Morenão. O primeiro duelo será justamente diante da torcida, no dia 8 de janeiro, quando recebe o Maranguape a partir das 19h (de Brasília).

Legenda: Quixadá retornou à elite do futebol Cearense após 10 anos. Foto: Soares Fotógrafo/Quixadá

QUIXADÁ: após dez anos fora da elite, foco é permanecer

O Quixadá retornou à elite do futebol cearense após dez anos. A equipe garantiu a vaga após superar o Crato nas semifinais da segunda divisão do ano passado. Para 2026, o grupo comandado pelo técnico Juranilson terá 26 jogadores à disposição. Desses, 11 são reforços que chegaram após a Fares Lopes.

Eric Lima (ex- Floresta), Paulista (ex-Ferroviário e Afogados) e Gustavo, que compõe o elenco desde a série C são os destaques do time. O meia, inclusive, passou pela base do Horizonte e do Fortaleza.

"A equipe vem se preparando bem, buscando entrosamento e encaixe perfeito para estreia contra o Horizonte. Nesse decorrer, já foram realizados três amistosos, contra o Iguatu e o Potiguar de Mossoró", afirmou o treinador.

O objetivo do Canarinho do Sertão no torneio é a permanência na Série A do estadual. Mas a estreia da equipe, que manda os jogos no Abilhão, será fora de casa. O duelo contra o Galo do Tabuleiro será no dia 7 de janeiro, a partir das 19h (de Brasília).

FLORESTA: reformulado, o Lobo quer voltar a brigar entre os grandes do estado

Legenda: O Floresta vai para sua 6ª participação seguida na Série C Foto: KELY PEREIRA / FLORESTA EC

Após campanha história na Série C do Campeonato Brasileiro, na qual o Floresta ficou a um gol do acesso inédito, o Lobo da Vila vem com um elenco reformulado e pronto para brigar entre os grandes no Campeonato Cearense de 2026. Do elenco que terminou o Brasileiro, somente um atleta permaneceu para esta temporada: Diego Matos.

As melhores campanhas do Alviverde certame desde que se profissionalizou em 2015, foram nas temporadas de 2018 e 2019, quando chegou às semifinais, sendo eliminados por Fortaleza e Ceará, respectivamente. Em 2020, a situação foi bem diferente. A equipe terminou o campeonato na vice lanterna e foi rebaixado à Série B do estadual.

Desde que voltou à elite, em 2024, o Alviverde não conseguiu mais fazer boas campanhas, contrastando com o que era foi visto na segunda metade da temporada, na qual o clube fazia boas campanhas no campeonato nacional.

Em 2026, o Lobo da Vila Manoel Sátiro quer voltar a figurar entre os grandes e fazer uma boa campanha para chegar nas fases finais. Nesse sentido, o técnico Leston Júnior, que fará seu primeiro Campeonato Cearense no comando do clube, ressaltou a importância de entender como se joga a competição.

“É uma competição realmente muito curta, a primeira fase, em 20 dias você vai ter jogado a primeira fase da competição, né? Então é enxergar a competição com as suas particularidades, entender a necessidade de largar bem. É importante somar pontos nesses primeiros dois jogos, pra que você tenha, vamos dizer assim, um final de fase menos tenso, né? Depois ela vira uma competição mais interessante. Eu acho que passando a primeira fase, indo pra segunda fase, já não tem mais a tensão que tem na primeira e você acaba se colocando, às vezes, numa condição favorável pra pensar numa coisa maior dentro da própria competição”, afirmou Leston Júnior.

Mesmo reformulado, o elenco ainda conta com a principal tradição do clube: os meninos da base. Arilson, Vitinho, Marcelo Maia, Denilson e Emerson são alguns dos garotos que estarão no elenco do Lobo na disputa do Estadual.

Pará Marcelinho, meia destaque no Sub-20, a excelente estrutura do Floresta é um diferencial na formação dos atletas da base.

“O Floresta está num patamar muito bom hoje, por mais que esteja na Série C do Brasileiro, podemos dizer que a estrutura é de um clube de Série A, então é muito importante pra gente e pra nossa formação, ter a estrutura que o Floresta nos dá, todo o staff que tem, melhora muito o nosso processo de formação e facilita para que a gente possa chegar no profissional da melhor forma possível”, disse Marcelinho, um dos destaques do time Sub-20 do Floresta.

HORIZONTE: Galo quer surpreender com base cearense

Legenda: O Horizonte chega para o Estadual sonhando com vaga na Série D Foto: João Vitor Paiva / Horizonte FC

O Horizonte chega para o Campeonato Cearense 2026 querendo surpreender e realizar campanha melhor que no ano passado, quando disputou o quadrangular do rebaixamento.

O treinador da equipe é Adriano Albino, que dirigiu o Galo na Série D do Brasileiro em 2025.

O elenco do Galo conta com 8 remanescentes e 21 contratações. Do elenco, chama a atenção 15 jogadores cearenses. São 5 de Fortaleza, dois de Pacajus, dois de Horizonte, e um de Redenção, Acopiara, Solonópole, Morada Nova, Pentecoste e Juazeiro no Norte.

Os destaques do Horizonte para o Estadual são o zagueiro Rafael Augusto, os meias Paulinho P10 e Alan Calbergue, além do atacante Leozinho, que retorna ao clube.

Em sua maioria jovens jogadores para surpreender no Estadual e buscar uma campanha diferente de 2025, quando lutou para não cair.

"Acredito que tirando Ceará e Fortaleza, os demais entram em igualdade. As equipes menores, tem totais condições de fazer um campeonato consistente. O Horizonte também entra na briga com os demais, fazer um campeonato consistente e buscar uma vaga em competições nacionais", disse Adriano Albino, sonhando com uma vaga na Série D.