Com gol no fim, Maracanã vence Tirol e conquista a Taça Fares Lopes 2025

O Maracanã é campeão da Taça Fares Lopes 2025. O Alvianil venceu a Coruja por 2x1 no estádio Almir Dutra, em Maracanaú e ficou com o título. Foi a primeira conquista em nível de 1ª divisão do Alvianil, que já havia sido campeão da Série B e C Cearense.

O primeiro gol do jogo saiu aos 24 minutos do 2º tempo, com Jaílson abrindo o placar para o Alvianil.

O Tirol empatou com Janeudo, de pênalti, aos aos 34 do 2º tempo.

Quando a partida já de encaminhava para os pênaltis, Everton Heleno, de pênalti, marcou o gol do título do Maracanã.

As duas equipes disputaram a decisão já com vaga na Copa do Brasil 2026 assegurada ao eliminarem as equipes Sub-20 de Ceará e Fortaleza.