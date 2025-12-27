Ceará anuncia contratação do atacante Juan Alano

O Ceará anunciou o segundo reforço para as disputas de 2026, sendo o primeiro para o setor ofensivo. O atacante Juan Alano acertou com o Vovô e defenderá o Alvinegro, com vínculo definitivo até o fim da próxima temporada.

Além de atacante, atuando como extremo pelos dois lados do campo, o atleta de 29 anos também desempenha a função de meia-atacante.

Desde 2022 ele estava no Gamba Osaka, do Japão, onde realizou 103 jogos, com 26 participações diretas em gols, sendo 11 gols marcados e 15 assistências.

Revelado pelo Inter em 2017, o atleta defendeu o Colorado até 2019, até ser emprestado ao Coritiba, onde teve uma sequência significativa, disputando 44 jogos e participando ativamente do acesso do Coxa Branca da Série B para a Série A do Campeonato Brasileiro.

No ano seguinte, foi vendido ao Kashima Antlers, do Japão. Em três temporadas no clube, Juan Alano disputou 85 jogos oficiais e teve 19 participações diretas em gols, balançando as redes nove vezes e contribuindo ainda com 10 passes para gols.

Esta é a segunda contratação oficializada pelo Ceará, que antes já havia anunciado o lateral-direito Alex Silva.