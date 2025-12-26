Floresta contrata Fernando Leite como gerente de Futebol para 2026
Profissional já passou por equipes como Vasco, Cuiabá e Náutico
O Floresta anunciou a contratação de Fernando Leite como novo gerente de Futebol para a temporada 2026. O paulista de 52 anos tem larga experiência no futebol nacional e já está integrado às atividades do clube cearense, por onde já passou em 2021.
“Agradeço ao Floresta pela oportunidade. Volto ao clube com o objetivo de somar, contribuir com meu trabalho e experiência. Essa é minha segunda passagem pelo Lobo da Vila, e chego motivado para deixar uma marca positiva e ajudar o clube a alcançar seus objetivos", afirmou o profissional.
Fernando é especialista em gestão organizacional e de pessoas. Ele iniciou a carreira como gestor em 2008, no Nacional/PR. Entre 2012 e 2015, atuou no Paraná Clube, e também passou por Londrina, Paysandu, Náutico, Cascavel, Cuiabá, Cianorte, Vasco da Gama/RJ (onde exerceu a função de Gerente Administrativo de Sedes) e depois pelo Linense/SP.
O profissional já foi apresentado à comissão técnica e ao elenco do Verdão da Vila.
O Floresta estreia no Campeonato Cearense no dia 7 de janeiro, quando visita o Tirol. As equipes entram em campo a partir das 19h (de Brasília), no Estádio Presidente Vargas.
