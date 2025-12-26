Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Floresta contrata Fernando Leite como gerente de Futebol para 2026

Profissional já passou por equipes como Vasco, Cuiabá e Náutico

Escrito por
Redação jogada@svm.com.br
Jogada
Legenda: Fernando Leite, novo gerente de futebol do Floresta.
Foto: Lenilson Santos/Floresta

O Floresta anunciou a contratação de Fernando Leite como novo gerente de Futebol para a temporada 2026. O paulista de 52 anos tem larga experiência no futebol nacional e já está integrado às atividades do clube cearense, por onde já passou em 2021.

“Agradeço ao Floresta pela oportunidade. Volto ao clube com o objetivo de somar, contribuir com meu trabalho e experiência. Essa é minha segunda passagem pelo Lobo da Vila, e chego motivado para deixar uma marca positiva e ajudar o clube a alcançar seus objetivos", afirmou o profissional.

Fernando é especialista em gestão organizacional e de pessoas. Ele iniciou a carreira como gestor em 2008, no Nacional/PR. Entre 2012 e 2015, atuou no Paraná Clube, e também passou por Londrina, Paysandu, Náutico, Cascavel, Cuiabá, Cianorte, Vasco da Gama/RJ (onde exerceu a função de Gerente Administrativo de Sedes) e depois pelo Linense/SP.

O profissional já foi apresentado à comissão técnica e ao elenco do Verdão da Vila. 
O Floresta estreia no Campeonato Cearense no dia 7 de janeiro, quando visita o Tirol. As equipes entram em campo a partir das 19h (de Brasília), no Estádio Presidente Vargas.

Veja também

teaser image
Jogada

Técnico do Floresta explica reformulação no elenco para 2026 e meta no Estadual

teaser image
Jogada

Floresta vence o Ferroviário em jogo-treino antes do Cearense

teaser image
Jogada

Espírito argentino e mística de estádio: sensação da Série C, Floresta sonha com acesso

Assuntos Relacionados
homem sentado

Jogada

Floresta contrata Fernando Leite como gerente de Futebol para 2026

Profissional já passou por equipes como Vasco, Cuiabá e Náutico

Redação Há 29 minutos
técnico

Jogada

Técnico do Ceará Vôlei destaca evolução da equipe e traça metas na Superliga B

Raphael Dantas destaca também desenvolvimento da base e questão financeira

Redação Há 1 hora
Foto de jogadores do Chicago Bulls

Jogada

Jogos de hoje na NBA: veja onde assistir e horário das partidas de sexta-feira (26)

Confira jogos do basquete norte-americano transmitidos ao vivo da NBA 2025/2026

Daniel Farias Há 2 horas
Foto de Vinícius Zanocelo, jogador do Ceará

Jogada

Ceará acerta compra de Vinícius Zanocelo e garante volante por três anos

Jogador chegou ao clube no meio da temporada de 2025

Redação 26 de Dezembro de 2025
camisa

Jogada

Novo uniforme do Real Madrid vaza e chama atenção com verde e rosa

Camisa tem previsão de lançamento para maio de 2026

Redação 26 de Dezembro de 2025
Weghorst e Casemiro comemoram gol

Jogada

Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de sexta-feira (26)

Confira os jogos de futebol ao vivo desta sexta-feira, dia 26 de dezembro de 2025

Daniel Farias 26 de Dezembro de 2025