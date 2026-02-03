Prêmio Esporte Ceará: cinco personalidades serão agraciadas com Medalha do Mérito Desportivo

O Prêmio Esporte Ceará vai conceder a Medalha do Mérito Desportivo a cinco personalidades do meio esportivo: Mauro Carmélio, Thiago Monteiro, Lavoisier Freire, Sônia Ficagna e Tércia Figueiredo. A cerimônia será realizada na quarta-feira (4), a partir das 19h (de Brasília), no Teatro RioMar Fortaleza. A honraria é concedida pelo Governo do Ceará. Conheça um pouco do perfil desses destaques.

MAURO CARMÉLIO

Diretor de Futsal e Beach Soccer da CBF e presidente da Federação Cearense de Futebol, é reconhecido por elevar o patamar do futebol cearense, com conquistas regionais, nacionais e internacionais. Durante sua gestão, a FCF tornou-se a federação mais bem ranqueada do país entre as regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste.

THIAGO MONTEIRO

Ex-atleta olímpico do tênis de mesa, com participação em três Jogos Olímpicos (2004, 2008 e 2012). Atualmente treinador, entrou para a história do esporte nacional ao conquistar o título mundial em 2025, ao lado de Hugo Calderano.

LAVOISIER FREIRE

Ex-goleiro da Seleção Brasileira de Futsal, atuou por mais de uma década defendendo o país e conquistando títulos expressivos no cenário nacional e internacional. Cearense, atualmente é coordenador de Futsal da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

SÔNIA FICAGNA

Profissional de Educação Física e mestre em Ciências Médicas, possui trajetória como atleta, treinadora e educadora. Referência na formação esportiva, dedicou décadas ao desenvolvimento de talentos e à formação humana por meio do atletismo.

TÉRCIA FIGUEIREDO

Militar reformada do Exército, encontrou no esporte paralímpico um novo propósito após um acidente. Destaque no tiro com arco, é campeã do Parapan e do Mundial Militar, além de vice-campeã brasileira no tiro esportivo, sendo referência de superação no esporte cearense.

OUTRAS PREMIAÇÕES

Além da Medalha do Mérito Desportivo, a segunda etapa do evento vai premiar os destaques gerais de cada categoria: atleta (masculino e feminino), paratleta (masculino e feminino), técnico e gestor esportivo. As três federações esportivas integrantes do Progesp com melhor desempenho em gestão e governança serão agraciadas com o Prêmio Desempenho Organizacional.

A premiação também vai homenagear o Melhor Comunicador(a) Esportivo do Ano, nova categoria criada para reconhecer a importância desses profissionais no esporte cearense.

O Prêmio Esporte Ceará é uma ação desenvolvida pelo Programa de Desenvolvimento da Gestão do Esporte Cearense (Progesp), pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE) – Campus Fortaleza, pela Secretaria do Esporte do Estado do Ceará (Sesporte), pelo Centro de Formação Olímpica (CFO), pelo Instituto Dragão do Mar (IDM) e pelo Conselho do Desporto do Estado do Ceará (CDEC), com patrocínio da Enel Brasil, por meio da Lei de Incentivo ao Esporte do Ceará.