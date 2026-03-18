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Volante Dieguinho inicia trabalho com bola com a fisioterapia

Jogador se lesionou em jogo da 3ª rodada do Campeonato Cearense

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 18:23)
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Legenda: Dieguinho, volante do Ceará.
Foto: KID JUNIOR / SVM

O meio-campista Dieguinho avançou mais uma etapa no processo de recuperação após a lesão no tornozelo esquerdo, sofrida no dia 14 de janeiro, no duelo diante do Maranguape, válido pela 3ª rodada do Campeonato Cearense.

Após nove semanas de fisioterapia, o atleta finalizou com sucesso as etapas de fortalecimento e trabalho dinâmico em campo, evoluindo de forma satisfatória no processo de recuperação, e iniciou os trabalhos com bola no campo, ainda orientado pelo setor fisioterápico. Apesar disso, o protocolo de retorno do meio-campista precisa ser completado pela preparação física, cuja equipe irá trabalhar o aprimoramento do condicionamento antes de liberá-lo para reintegrar o grupo.

Somente após esse período, Dieguinho estará liberado para os treinos com foco nos adversários. O atleta seguirá sendo acompanhado pelo Centro de Saúde e Performance (CESP) até estar devidamente liberado para retornar às partidas.

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