São João de Fortaleza terá festas em bairros e no Parque de Exposição da Expoece; veja programação
Haverá apresentações de quadrilhas em diversos espaços da cidade
Um dos principais eventos do calendário cultural da Capital, o São João de Fortaleza de 2026 teve a programação divulgada pela Prefeitura nesta terça-feira (19). O festejo junino começa no dia 4 de junho, com apresentações musicais de nomes como Filho do Piseiro, Elba Ramalho e Dorgival Dantas.
As festas se estendem até o fim do mês de julho com o concurso de quadrilhas. A novidade deste ano é a criação de uma Cidade Junina no Parque de Exposições Governador César Cals, no bairro São Gerardo, local onde tradicionalmente ocorre a Exposição Agropecuária e Industrial do Estado do Ceará (Expoece).
Veja também
O acesso a toda a programação é gratuito mediante a entrega de um quilo de alimento. A Cidade Junina abrirá nos dias 4 e 5 para os grandes shows, depois fecha e abre apenas para a grande final do festival de quadrilhas, nos dias 30 e 31 de julho.
A programação dos shows musicais será divida em dois dias:
- 4 de junho: Filho do Piseiro, Silvânia e Berg, Luiz Fidelis e Daniella Campelo.
- 5 de junho: Elba Ramalho, Dorgival Dantas, Lud Amaral e Vicente Nery.
Conforme a secretária da Cultura de Fortaleza, Helena Barbosa, a escolha dos artistas buscou valorizar os nomes locais e convidar cantores nacionais com forte identificação com o forró. "Priorizamos sim ter o forró do Ceará que homenageia a nossa identidade cultural", diz.
O aplicativo Farol, disponível gratuitamente, terá a programação completa do festejo, com agenda personalizada, geolocalização e recursos de acessibilidade para pessoas com deficiência visual.
Ao longo de junho e julho, as 12 regionais de Fortaleza receberão 24 festivais de quadrilhas. Os grupos irão se apresentar nos seguintes bairros:
- Pirambu
- Vilha Velha
- Centro
- Aldeota
- Papicu
- Jardim América
- Parangaba
- Sapiranga
- Lagoa Redonda
- Jardim das Oliveiras
- Curió
- José Walter
- Dendê
- Mondubim
- Granja Portugal
- Siqueira
- Demócrito Rocha
- Rachel de Queiroz
- Ellery
- Parque Santa Maria
- Quadras do Sítio São João.
O encerramento será realizado nos dias 30 e 31 de julho, com a competição dos grupos finalistas adultos, e no dia 1º de agosto com as quadrilhas infantis. A apresentação ocorrerá na Cidade Junina.
Na coletiva de apresentação do evento, o prefeito Evandro Leitão falou sobre a expectativa dos festejos juninos. “A gente espera que possamos fazer um grande São João e estar movimentando toda a cidade, a economia, fazendo com que famílias possam também estar aí gerando a sua renda, fazendo com que possa estar colocando o pão o seu pão do dia a dia”, disse.
Fortaleza ganha Cidade Junina
Sob o lema 'Acenda a fogueira do seu coração', a Capital terá uma Cidade Junina no bairro São Gerardo. O local terá uma rua cinematográfica chamada 'Caminho da Fogueira' que conecta os espaços da festa. Haverá também uma praça gastronômica com comidas típicas, espaço para brincadeiras populares e feira de economia criativa com artesanato e cultura popular.
A Cidade Junina receberá tanto os shows musicais quanto as apresentações de quadrilha, no Festival Municipal de Quadrilhas. O evento contará com os seis melhores grupos infantis e as dozes agremiações adultas finalistas.
Homenagem e novidades
Neste ano, o festejo junino de Fortaleza fará uma homenagem a Carlos Careca, fundador da quadrilha Raízes Sertanejas do bairro Pirambu. Cantor, compositor e liderança cultura, Carlos foi grande defensor da cultura popular cearense. O artista faleceu em fevereiro deste ano.
Para incentivar o espírito junino e festivo, a Prefeitura anunciou que fará ações de ativação a partir desta terça-feira (19). Com o conceito "Sinto Cheiro de São João", diversos pontos turísticos da cidade terão músicas juninas e arrasta pé de quadrilha.
Sobre as ativações, Helena afirmou que serão 'intervenções' nos espaços públicos da cidade, com apresentações de quadrilhas para "conectar e contagiar toda a cidade". "Vai ter pipoca, música. Nós vamos espalhar o São João pela cidade", ressalta.
A festa popular que acontece no mês de junho é um dos eventos culturais mais relevantes entre os moradores de Fortaleza, segundo pesquisa publicada em 2025. Os fortalezenses preferem os festejos juninos ao Carnaval. Não à toa em 2025 a Capital foi o primeiro município brasileiro a registrar a quadrilha junina como patrimônio imaterial.
*Sob supervisão de Dahiana Araújo.