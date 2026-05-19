São João de Fortaleza terá festas em bairros e no Parque de Exposição da Expoece; veja programação

Um dos principais eventos do calendário cultural da Capital, o São João de Fortaleza de 2026 teve a programação divulgada pela Prefeitura nesta terça-feira (19). O festejo junino começa no dia 4 de junho, com apresentações musicais de nomes como Filho do Piseiro, Elba Ramalho e Dorgival Dantas.

As festas se estendem até o fim do mês de julho com o concurso de quadrilhas. A novidade deste ano é a criação de uma Cidade Junina no Parque de Exposições Governador César Cals, no bairro São Gerardo, local onde tradicionalmente ocorre a Exposição Agropecuária e Industrial do Estado do Ceará (Expoece).

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O acesso a toda a programação é gratuito mediante a entrega de um quilo de alimento. A Cidade Junina abrirá nos dias 4 e 5 para os grandes shows, depois fecha e abre apenas para a grande final do festival de quadrilhas, nos dias 30 e 31 de julho.

A programação dos shows musicais será divida em dois dias:

4 de junho: Filho do Piseiro, Silvânia e Berg, Luiz Fidelis e Daniella Campelo.

5 de junho: Elba Ramalho, Dorgival Dantas, Lud Amaral e Vicente Nery.

Conforme a secretária da Cultura de Fortaleza, Helena Barbosa, a escolha dos artistas buscou valorizar os nomes locais e convidar cantores nacionais com forte identificação com o forró. "Priorizamos sim ter o forró do Ceará que homenageia a nossa identidade cultural", diz.

O aplicativo Farol, disponível gratuitamente, terá a programação completa do festejo, com agenda personalizada, geolocalização e recursos de acessibilidade para pessoas com deficiência visual.

Ao longo de junho e julho, as 12 regionais de Fortaleza receberão 24 festivais de quadrilhas. Os grupos irão se apresentar nos seguintes bairros:

Pirambu

Vilha Velha

Centro

Aldeota

Papicu

Jardim América

Parangaba

Sapiranga

Lagoa Redonda

Jardim das Oliveiras

Curió

José Walter

Dendê

Mondubim

Granja Portugal

Siqueira

Demócrito Rocha

Rachel de Queiroz

Ellery

Parque Santa Maria

Quadras do Sítio São João.

O encerramento será realizado nos dias 30 e 31 de julho, com a competição dos grupos finalistas adultos, e no dia 1º de agosto com as quadrilhas infantis. A apresentação ocorrerá na Cidade Junina.

Na coletiva de apresentação do evento, o prefeito Evandro Leitão falou sobre a expectativa dos festejos juninos. “A gente espera que possamos fazer um grande São João e estar movimentando toda a cidade, a economia, fazendo com que famílias possam também estar aí gerando a sua renda, fazendo com que possa estar colocando o pão o seu pão do dia a dia”, disse.

Fortaleza ganha Cidade Junina

Legenda: Cidade Junina será erguida no Parque de Exposições César Cals, onde tradicionalmente é realizada a Expoece. Foto: Divulgação/ Prefeitura de Fortaleza

Sob o lema 'Acenda a fogueira do seu coração', a Capital terá uma Cidade Junina no bairro São Gerardo. O local terá uma rua cinematográfica chamada 'Caminho da Fogueira' que conecta os espaços da festa. Haverá também uma praça gastronômica com comidas típicas, espaço para brincadeiras populares e feira de economia criativa com artesanato e cultura popular.

A Cidade Junina receberá tanto os shows musicais quanto as apresentações de quadrilha, no Festival Municipal de Quadrilhas. O evento contará com os seis melhores grupos infantis e as dozes agremiações adultas finalistas.

Homenagem e novidades

Neste ano, o festejo junino de Fortaleza fará uma homenagem a Carlos Careca, fundador da quadrilha Raízes Sertanejas do bairro Pirambu. Cantor, compositor e liderança cultura, Carlos foi grande defensor da cultura popular cearense. O artista faleceu em fevereiro deste ano.

Para incentivar o espírito junino e festivo, a Prefeitura anunciou que fará ações de ativação a partir desta terça-feira (19). Com o conceito "Sinto Cheiro de São João", diversos pontos turísticos da cidade terão músicas juninas e arrasta pé de quadrilha.

Sobre as ativações, Helena afirmou que serão 'intervenções' nos espaços públicos da cidade, com apresentações de quadrilhas para "conectar e contagiar toda a cidade". "Vai ter pipoca, música. Nós vamos espalhar o São João pela cidade", ressalta.

A festa popular que acontece no mês de junho é um dos eventos culturais mais relevantes entre os moradores de Fortaleza, segundo pesquisa publicada em 2025. Os fortalezenses preferem os festejos juninos ao Carnaval. Não à toa em 2025 a Capital foi o primeiro município brasileiro a registrar a quadrilha junina como patrimônio imaterial.

*Sob supervisão de Dahiana Araújo.