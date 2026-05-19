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São João de Fortaleza terá festas em bairros e no Parque de Exposição da Expoece; veja programação

Haverá apresentações de quadrilhas em diversos espaços da cidade

Escrito por
Ana Alice Freire* e Clarice Nascimento ceara@svm.com.br
(Atualizado às 11:49)
Ceará
Três cantores.
Legenda: Filho do Piseiro, Elba Ramalho e Dorgival Dantas estão entre os nomes que se apresentarão no São João de Fortaleza.
Foto: Thiago Gadelha/SVM | Divulgação | JL Rosa/SVM

Um dos principais eventos do calendário cultural da Capital, o São João de Fortaleza de 2026 teve a programação divulgada pela Prefeitura nesta terça-feira (19). O festejo junino começa no dia 4 de junho, com apresentações musicais de nomes como Filho do Piseiro, Elba Ramalho e Dorgival Dantas. 

As festas se estendem até o fim do mês de julho com o concurso de quadrilhas. A novidade deste ano é a criação de uma Cidade Junina no Parque de Exposições Governador César Cals, no bairro São Gerardo, local onde tradicionalmente ocorre a Exposição Agropecuária e Industrial do Estado do Ceará (Expoece). 

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O acesso a toda a programação é gratuito mediante a entrega de um quilo de alimento. A Cidade Junina abrirá nos dias 4 e 5 para os grandes shows, depois fecha e abre apenas para a grande final do festival de quadrilhas, nos dias 30 e 31 de julho. 

A programação dos shows musicais será divida em dois dias:

  • 4 de junho: Filho do Piseiro, Silvânia e Berg, Luiz Fidelis e Daniella Campelo. 
  • 5 de junho: Elba Ramalho, Dorgival Dantas, Lud Amaral e Vicente Nery. 

Conforme a secretária da Cultura de Fortaleza, Helena Barbosa, a escolha dos artistas buscou valorizar os nomes locais e convidar cantores nacionais com forte identificação com o forró. "Priorizamos sim ter o forró do Ceará que homenageia a nossa identidade cultural", diz. 

O aplicativo Farol, disponível gratuitamente, terá a programação completa do festejo, com agenda personalizada, geolocalização e recursos de acessibilidade para pessoas com deficiência visual. 

Ao longo de junho e julho, as 12 regionais de Fortaleza receberão 24 festivais de quadrilhas. Os grupos irão se apresentar nos seguintes bairros:

  • Pirambu
  • Vilha Velha
  • Centro
  • Aldeota
  • Papicu
  • Jardim América
  • Parangaba
  • Sapiranga
  • Lagoa Redonda
  • Jardim das Oliveiras
  • Curió
  • José Walter
  • Dendê
  • Mondubim
  • Granja Portugal
  • Siqueira
  • Demócrito Rocha
  • Rachel de Queiroz
  • Ellery
  • Parque Santa Maria
  • Quadras do Sítio São João.

O encerramento será realizado nos dias 30 e 31 de julho, com a competição dos grupos finalistas adultos, e no dia 1º de agosto com as quadrilhas infantis. A apresentação ocorrerá na Cidade Junina.

Na coletiva de apresentação do evento, o prefeito Evandro Leitão falou sobre a expectativa dos festejos juninos. “A gente espera que possamos fazer um grande São João e estar movimentando toda a cidade, a economia, fazendo com que famílias possam também estar aí gerando a sua renda, fazendo com que possa estar colocando o pão o seu pão do dia a dia”, disse. 

Fortaleza ganha Cidade Junina 

Cidade Junina
Legenda: Cidade Junina será erguida no Parque de Exposições César Cals, onde tradicionalmente é realizada a Expoece.
Foto: Divulgação/ Prefeitura de Fortaleza

Sob o lema 'Acenda a fogueira do seu coração', a Capital terá uma Cidade Junina no bairro São Gerardo. O local terá uma rua cinematográfica chamada 'Caminho da Fogueira' que conecta os espaços da festa. Haverá também uma praça gastronômica com comidas típicas, espaço para brincadeiras populares e feira de economia criativa com artesanato e cultura popular. 

A Cidade Junina receberá tanto os shows musicais quanto as apresentações de quadrilha, no Festival Municipal de Quadrilhas. O evento contará com os seis melhores grupos infantis e as dozes agremiações adultas finalistas. 

Homenagem e novidades

Neste ano, o festejo junino de Fortaleza fará uma homenagem a Carlos Careca, fundador da quadrilha Raízes Sertanejas do bairro Pirambu. Cantor, compositor e liderança cultura, Carlos foi grande defensor da cultura popular cearense. O artista faleceu em fevereiro deste ano. 

Para incentivar o espírito junino e festivo, a Prefeitura anunciou que fará ações de ativação a partir desta terça-feira (19). Com o conceito "Sinto Cheiro de São João", diversos pontos turísticos da cidade terão músicas juninas e arrasta pé de quadrilha.

Sobre as ativações, Helena afirmou que serão 'intervenções' nos espaços públicos da cidade, com apresentações de quadrilhas para "conectar e contagiar toda a cidade". "Vai ter pipoca, música. Nós vamos espalhar o São João pela cidade", ressalta. 

A festa popular que acontece no mês de junho é um dos eventos culturais mais relevantes entre os moradores de Fortaleza, segundo pesquisa publicada em 2025. Os fortalezenses preferem os festejos juninos ao Carnaval. Não à toa em 2025 a Capital foi o primeiro município brasileiro a registrar a quadrilha junina como patrimônio imaterial

*Sob supervisão de Dahiana Araújo.

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